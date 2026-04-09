סקר חדשות 13 שפורסם הערב (חמישי) מצביע על התחזקות של מפלגת הציונות הדתית, שמגיעה ל-5 מנדטים. לפי הסקר, ההתחזקות תורמת לגוש הימין שמגיע ל-54 מנדטים.

לפי הנתונים, מפלגת הליכוד מקבלת 22 מנדטים ו'בנט 2026' מקבלת 21, כאשר "ישר!" זוכה ל-12 מנדטים. עוצמה יהודית וש"ס מקבלות 10 מנדטים כל אחת, הדמוקרטים וישראל ביתנו עם 8 מנדטים, ויהדות התורה עם 7.

יש עתיד וחד"ש-תע"ל מקבלות 6 מנדטים כל אחת, רע"ם והציונות הדתית עומדות על 5 מנדטים כל אחת. מתחת לאחוז החסימה נמצאות בל"ד, המילואימניקים וכחול לבן.

בתרחיש של ריצה משותפת של המפלגות הערביות, הציונות הדתית מתחזקת ל-6 מנדטים. בתרחיש כזה. הליכוד ובנט מקבלים 20 מנדטים כל אחד, והרשימה הערבית המשותפת מגיעה ל-16 מנדטים.

גם בסקר נוסף של ערוץ i24 שפורסם הערב, הציונות הדתית מתחזקת ומקבלת 4 מנדטים. לפי הסקר, גוש הימין מגיע ל-64 מנדטים.