הקליפ שעורר סערה והוסר הרבנות הצבאית

הגדה של פסח שפרסמה הרבנות הצבאית עוררה סערה מצד ארגוני נשים המזוהים עם השמאל ופורומים חילוניים.

במוקד הביקורת עומד השיר 'נותנים ידיים' שכתבה רחלי מושקוביץ, סופרת ואשת לוחם מילואים, המתאר את התמיכה שמעניקות בנות הזוג ללוחמים במהלך שירותם

ב"פורום החילוני" טענו כי השילוב של השיר בהגדה הוא הוכחה ל"הגדה משיחית" וסימן למקומן של נשים ב"מדינת ההלכה שהחרד"לים ישלטו בה".

לפני מספר חודשים הפיקו ברבנות הצבאית קליפ לשיר 'נותנים ידיים' עם לחן של אלנתן שלום ובהשתתפות משפחות מגוייסים בסדיר ובמילואים.

בעקבות הביקורת שהתעוררה נגד השיר, הוסר הקליפ מהרשתות, ובמקומו נותר השיר בלבד.

מורן זר קצנשטיין, מייסדת תנועת השמאל "בונות אלטרנטיבה", בירכה על החלטת צה"ל להסיר את הקליפ מהרשתות, "טוב שהצבא הוריד את הסרטון. אני מצפה מהצבא להתנער מהפרסום ולהבהיר שאלו לא ערכים שהוא מסכים עימם".

חברת הכנסת לשעבר ענבר בזק הוסיפה: "לא אתן יד למיזוגניה! השיר 'נותנים ידיים' שהפיקה וביצעה הרבנות הצבאית הוא לא חוסן, הוא עלבון. נשים הן חזית הביצוע בצבא, במשטרה ובכוחות הביטחון. אנחנו לא רק עורף".

הסערה האידיאולוגית הידרדרה לפסים אישיים כאשר ענת קם, עיתונאית "הארץ", שיתפה את תמונתה של מושקוביץ וכתבה: "לא באמת חשבתם שהיא נראית אחרת, נכון?"

העיתונאי עקיבא נוביק יצא להגנת מושקוביץ וכתב: "קיצור, מותר להסתלבט על מראה חיצוני של אישה אם היא מהסוג שאנחנו מתעבים". אליסף רובינשטיין הוסיף: "מסתבר שהיום זהו היום שבו כן מותר לצחוק על מראה של נשים ועל הבחירות שעשו בחייהן הפרטיים".