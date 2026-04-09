6 פעמים התמודדה בני יהודה מול הפועל באר שבע במסגרת גביע המדינה, 6 פעמים ובכולן הודחה.

הפעם האחרונה בה נפגשו השתיים הייתה במסגרת שלב חצי גמר גביע המדינה בכדורגל, ב-2020, במשחק שנערך ללא קהל בשל מגיפת הקורונה שפרצה אז ואחרי תיקו 1:1 במשך 120 דקות, הלכו השתיים לדו-קרב פנדלים בסופו באר שבע ניצחה.

הערב (חמישי) שוב נפגשו השתיים, שוב במעמד חצי גמר הגביע, שוב במשחק ללא קהל הפעם בשל הנחיות פיקוד העורף שאסרו התקהלות באצטדיון בלומפילד שבתל אביב, ושוב באר שבע היא זו שניצחה אחרי תיקו דרמטי שכפה הארכה.

היה זה לאחר שבאר שבע, מוליכת טבלת ליגת העל בכדורגל פתחה בבליץ ועם שני שערים מהירים בתוך פחות מרבע שעה מפתיחת המשחק.

האדומים מליגת העל היו גדולים על הכתומים משכונת התקווה שמועמדים להעפיל חזרה לליגת העל ובמשך חצי השעה הראשונה המשחק התנהל כאילו במעמד צד אחד בלבד.

אך ההגנה של באר שבע העונה היא החוליה החלשה שלה ואחרי מספר החמצות של הכתומים משכונת התקווה, עמוק בתוספת הזמן של המשחק, מעבר לדקה ה-90 הצליחה בני יהודה לעשות את הבלתי יאומן כשכבשה שני שערים מהירים וכפתה הארכה דרמטית במיוחד, כזו שלא הייתה פה מזה שנים במעמד חצי גמר הגביע.

בהארכה באר שבע הצליחה הפעם לכבוש כשהעלתה הילוך בהתקפה, ואמנם היא מעפילה לגמר שלישי ברציפות והחמישי בשבע השנים האחרונות, אך היא בעיקר צריכה להיות מודאגת מכמות הפציעות וההיעדרויות של שחקניה במשחק הליגה הקרוב והגורלי מול מכבי ת"א במחזור הסיום של העונה הסדירה.

עם ההגנה כמו שהראתה הערב, לא מן הנמנע שזו תאבד את המקום הראשון בטבלת ליגת העל בכדורגל רגע לפני המעבר לפלייאוף העליון.

הפועל באר שבע תמתין למנצחת במשחק חצי הגמר השני בין מכבי חיפה למכבי תל אביב ובינתיים חלום הזכיה בדאבל עודנו בחיים.