שווה בין שווים. הפועל תל אביב כמעט והצליחה הערב (חמישי) לנצח את הקבוצה הטובה ביותר באירופה, אולימפיאקוס היוונית, מוליכת טבלת היורוליג ולרשום ניצחון שלישי ברציפות שיבטיח את מקומה בצמרת טבלת היורוליג רגע לפני משחקי הפלייאוף.

האדומים פתחו את המשחק "הביתי" בסופיה עם ריצת 0:8 אך בין רגע חזרו היוונים למשחק ואף הצליחו להפוך את התוצאה.

מרגע זה ואילך ההובלה עברה ידיים שוב ושוב, אך במחצית השניה אולימפיאקוס הגבירה את הקצב והפועל רק הצליחה להישאר קרובה אך לא להפוך את התוצאה.

זה נגמר עם 89:85 לאולימפיאקוס שעוצרת את הריצה של האדומים לאחר שני ניצחונות גדולים על פנאתינייקוס ופנרבחצ'ה ומאיימת לחבל במאמציה לסיים את העונה הסדירה במקום השישי בטבלת היורוליג. בשביל לעשות זאת היא חייבת לנצח את שני משחקיה הבאים - מול מונאקו הצרפתית והיריבה העירונית, מכבי ת"א.