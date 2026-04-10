הרב ליאור אנגלמן התייחס להפסקת האש במלחמה מול איראן, בדברים שנשא בבית המדרש הקהילתי בכפר סבא.

הוא פתח בדברי הזדהות עם תושבי הצפון ואמר כי למרות הרגיעה, "זה שכאן נרגע, מי יודע לכמה זמן, לא מסיר את העיניים ואת הלב שלנו מכם".

הוא ציין כי יש לבחון את המציאות דרך תפיסה רחבה יותר, ולא במונחים של הצלחה מוחלטת או כישלון מוחלט. הוא הציג שתי גישות מרכזיות, האחת של "אפס ומאה", והשנייה הרואה בתהליכים התפתחותיים חלק מהמציאות ההיסטורית והאמונית.

הרב אנגלמן הסביר כי הציפייה למעבר חד משלמות לחוסר שלמות עלולה להוביל לאכזבה מתמדת. לדבריו, גם מקורות יהודיים מציגים תפיסה מורכבת יותר של גאולה, שאינה מתרחשת ברגע אחד אלא בתהליך הכולל שלבים שונים.

בהתייחסות ישירה להפסקת האש, אמר כי הרצון הטבעי הוא לראות פתרון מלא ומיידי, אך יש להכיר גם בהישגים חלקיים. "לבוא ולהסתכל על מה שקרה עכשיו ולהגיד כי שלום, זה כמו לשחק בברצלונה, לנצח 6-1, ולהיות באבל על השער שחטפת".

עוד הוסיף כי התמקדות בחוסר השלמות בלבד פוגעת ביכולת להעריך הישגים משמעותיים. "כשאתה מגמד הישגים עצומים שלא דמיינו אותם, בגלל שזה לא מאפס למאה, אז הראשון להפסיד זה אתה", ציין.

לדבריו, גישה זו נכונה לא רק במישור הלאומי אלא גם בחיים האישיים והמשפחתיים. הוא הדגיש כי ציפייה לשלמות מוחלטת עלולה לפגוע בזוגיות, בהורות ובתחומים נוספים, וכי יש להכיר בתהליך ובהתקדמות.

בסיום דבריו אמר כי יש לשאוף לניצחון מלא, אך להבין שהוא מורכב משלבים. "ניצחונות עד הסוף בנויים הרבה פעמים מתנועות כמו אלה שחווים עכשיו", אמר, והוסיף כי יש להמתין ולראות כיצד יתפתחו הדברים בהמשך.