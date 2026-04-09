שר ההגנה של פקיסטן, ח'וואג'ה אסיף, פרסם הערב (חמישי) ציוץ חריף נגד ישראל שכלל אמירות קשות ועורר סערה ציבורית. הדברים נאמרו בזמן שפקיסטן מעורבת בניסיונות תיווך בין ארצות הברית לאיראן.

בציוץ שפרסם כתב: "ישראל היא רשע וקללה לאנושות. בעוד שיחות שלום מתקיימות באסלאמבאד, רצח עם מתבצע בלבנון. אזרחים חפים מפשע נרצחים על ידי ישראל - קודם בעזה, אחר כך באיראן ועכשיו בלבנון".

השר הפקיסטני עבר להסתה אנטישמית ישירה: "אני מקווה ומתפלל שהאנשים שיצרו את המדינה הסרטנית הזו על אדמה פלסטינית כדי להיפטר מהיהודים האירופאים - יישרפו בגיהנום".

לשכת ראש הממשלה פרסמה הודעת גינוי: "קריאתו של שר ההגנה של פקיסטן להשמדת ישראל היא מקוממת. זהו אינו סוג של התבטאות שניתן לקבל משום ממשלה, ובוודאי לא ממדינה שטוענת שהיא גורם ניטרלי המתווך לשלום".

שר החוץ, גדעון סער, הוסיף באנגלית: "ישראל רואה בחומרה רבה את עלילות הדם האנטישמיות הבוטות הללו מממשלה הטוענת ל'תיווך לשלום'. לקרוא למדינה היהודית 'סרטנית' זה למעשה קריאה להשמדתה. ישראל תגן על עצמה מפני טרוריסטים הנשבעים להחריבה".