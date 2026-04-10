ב-8 באפריל 2004 התרחש נס ז'לגיריס כאשר מכבי ת"א ניצחה בהארכה את ז'לגיריס הליטאית בזכות שלשה שקלע שארפ, שתי שניות לסיום המשחק ובסיום אותה עונה הניפה מכבי את התואר היוקרתי מכולם - גביע אירופה.

עשר שנים לאחר מכן, ב-16 באפריל 2014 התרחש נס מילאנו, כאשר מכבי ניצחה בסדרת ההצלבה את מילאנו בתום הארכה במשחק הראשון ובכך גנבה את יתרון הבייתיות ובחצי הגמר עשתה זאת גם לצסק"א מוסקבה כל הדרך עד לזכיה שוב באליפות אירופה בכדורסל.

הערב (חמישי) הובסה מכבי במסגרת היורוליג ונדמה כי רק נס כמו הניסים הללו, יעזור לה להעפיל למרות הכל אל שלב הפלייאין של מפעל הכדורסל היוקרתי ביותר באירופה.

יממה אחרי שהדהימה את אוהדיה כשהודיעה על החתמתו של עודד קטש למאמנה גם בשלוש השנים הקרובות, עלתה הערב מכבי למשחק הגורלי ביותר שלה העונה במסגרת היורוליג- מול פריז.

אחרי שהפסידה בסוף השבוע לבאסקוניה, ידעה מכבי כי הפסד נוסף יביא כמעט בוודאות לסיום המסע האירופי העונה.

אולי זה הלחץ מהסוף, אולי זה המחשבות על העונה הבאה כבר ואולי חוסר הערפל בדבר החזרה לישראל - בסופו של דבר, מכבי הפסידה הערב את המשחק כבר בפתיחה כאשר ספגה שיא שלילי של לא פחות מ-41 נקודות ברבע הראשון בלבד.

וכך, אחרי שכבר חשבה שספגה שיא שלילי של כמות נקודות ברבע אחד, רק לפני יומיים מול באסקוניה כשסיימה את הרבע השלישי עם ספיגה של 40 נקודות, הערב כבר בתום הרבע הראשון זה היה נראה גרוע עוד יותר כשהצליחה לקלוע רק 24 מול 41 של המארחים מצרפת.

בניגוד למשחקיה העונה, הפעם זה כבר היה גדול על השחקנים הצהובים מת"א שבמשך שבועות ארוכים הצליחו להוכיח אופי רב ולחזור מפיגור לניצחון בניסיון לשמור על חלום ההעפלה לפלייאין, אך לא הערב במשחק הקריטי ביותר עבורם העונה באירופה.

בעוד פריז קלעה בכל התקפה כמעט, מכבי לא הצליחה למצוא את עצמה ובאין מפריע ההפרש רק הלך וטיפס וכבר עמד על לא פחות מ-42 נקודות הפרש.

זה נגמר עם 80:113 באחת מתצוגות השפל הגדולות ביותר של מכבי בכל הזמנים באירופה, שלישית רק להפסדים הגדולים לריאל מדריד עם 47 נקודות הפרש ב-1976 ולגלאטסראיי הטורקית ב-2017 עם 39 נקודות הפרש.

מכבי תסיים את העונה האירופית אם מונאקו תנצח מחר את ברצלונה ואין דבר יותר מסמל את העונה הזו משני הפסדים לקבוצות חלשות ממנה שיעשו כנראה סוף למסע האירופי של מכבי העונה.