בין הרבים שהגיעו לאירוע המרגש של חנוכת הישוב 'מעוז צור' פגשנו את יו"ר הכנסת ואיתו שרים וחברי כנסת רבים שחלקו מתחושותיהם בעמדת השידור של ערוץ 7.

"זו זכות גדולה לחנוך ישוב חדש בארץ ישראל, בבנימין, מקום שרוב העולם לא איתנו ביחס אליו, צריך לומר את האמת", אומר יו"ר הכנסת, ח"כ אמיר אוחנה, ומדגיש כי דווקא משום כך קיימת נוכחות גדולה של שרים וחברי כנסת באירוע, ומשום כך מצא הוא חשיבות מיוחדת בנוכחותו שלו באירוע, על מנת "להגיד לעולם שזו ארצנו ואנחנו כאן לא לזמן קצוב אלא לנצח נצחים".

"ברוך ה', הישובים שאנחנו מקימים לא נשארים על הנייר או בהחלטות קבינט אלא הופכים לישובים עם כבישים, קראוונים, משפחות וילדים", אומר השר בצלאל סמוטריץ', שר האוצר והשר במשרד הביטחון האחראי על ההתיישבות. "זו זכות אדירה. אנחנו בקדנציה הזאת מבצרים את ביטחון ישראל".

רצועת הביטחון של כפר סבא ושל ראש העין נמצאת כאן במעוז צור" קובע השר סמוטריץ' ומוסיף: "שרשרת היישובים והכבישים שאנחנו סוללים ביהודה שמרון הורגים את רעיון חנוכת הארץ והקמת מדינת טרור בלב ליבה, מבצרים את ביטחון ישראל. תמיד מדברים על הרגל המדינית המסיימת ואחרי המעשה הצבאי שהוא ההתחלה זו הרגל מדינית המסיימת של כל המאמצים הצבאים. זה נכון ביו"ש, זה נכון בעזה וזה יהיה נכון בלבנון. מרחיבים את גבולות הארץ, מבוצרים את ישראל עם גבורות ברי הגנה וממחישים את מחיר הטעות ההפסד לאויב שפותח נגדנו במלחמה בכל הזירות".

"אנחנו בימים גדולים. פרק חשוב בהיסטוריה של עם ישראל נכתב בימים האלה", אומר השר שלמה קרעי, שר התקשורת. "יש את אלו שמחמיצים פנים באולפנים ולא מבינים מה עם ישראל עושה כאן ולאן הוא הולך, אבל אנחנו מבינים היטב. אנחנו מעמיקים את השורשים שלנו בארץ נחלת אבותינו".

השר מציין בדבריו את השקעת משרדו בתשתיות תקשורת גם בישוב החדש המוקם, וזאת כעיקרון לפיו "תשתיות קודמות לאנשים".

שר המשפטים, יריב לוין, מבטא גם הוא את התרגשותו עם הקמת הישוב במיקומו האסטרטגי, "מהלך שהחשיבות שלו היא חשיבות היסטורית, לא פחות מזה. ההתיישבות חזקה, התגברה על מכשולים אדירים ותמשיך להתגבר עליהם, ואנחנו נמשיך לעשות את כל מה שרק ניתן כדי לממש את חובתנו, לממש את זכותנו על הארץ שלנו".

יו"ר הכנסת, אמיר אוחנה, מוסיף וקובע כי ההתיישבות לא רק שאינה מכשול לשלום אלא ש"היא הדרך האחת והיחידה להגיע לשלום, כשנעקור מליבותיהם של אויבנו את רעיון העוועים שאנחנו כאן זמניים ושנחזור למקום ממנו באנו. אכן, חזרנו למקום שממנו באנו ואנחנו כאן כדי להישאר".

שרת החדשנות המדע והטכנולוגיה, גילה גמליאל, מוסיפה: "רק בשביל זה הייתה שווה הפסקת האש הזמנית הזו, כדי לחגוג היום פה את כל החגיגות הללו. כמו לידה ממש, הרגשה מאוד טובה. חשוב לנו כשארץ ישראל מתרחבת. הייתה לנו את הזכות להצביע את זה בקבינט. אושר עצום".

השרה עידית סילמן מתייחסת בדבריה למיקומו האסטרטגי של הישוב החדש, בין מודיעין לירושלים, נקודה ממנה ניתן לתצפת על כל שפלת יהודה. "נקודה אסטרטגית מאוד חשובה", היא אומרת ומציינת את מאמצי ופעילות הממשלה להעמקת האחיזה בארץ ישראל עם הקמתם של ישובים חדשים, "זו ריבונות דה-פאקטו, הלכה למעשה".

חבר הכנסת אריאל קלנר רואה בהקמתו של עוד ישוב בארץ ישראל לא רק אירוע מרגש אלא ביטוי לניצחון המוחלט. "זה הניצחון המוחלט בגדול. עם ישראל נאחז בארצו ובאדמתו. זה ניצחון הציונות, הישג עצום של עם ישראל".

חבר הכנסת אושר שקלים מצטרף לדברים ומזכיר את קריאתו מלפני כשלושה שבועות לראש הממשלה להחיל את ריבונות ישראל ביהודה ושומרון ובקעת הירדן כביטוי מדיני לניצחונה של ישראל במלחמה.

יו"ר החטיבה להתיישבות, ישי מרלינג, מספר גם הוא על התרגשותו לנוכח החזון שהופך למציאות. "אנחנו רואים איך מקום אסטרטגי עם שליטה על כל המרכז הופך לישוב חי ופועם". אושיית הרשת הדר מוכתר, מועמדת לרשימת הליכוד, מציינת בדבריה את המענה שנותנת ההתיישבות ביהודה ושומרון למצוקת הדיור. "אין קרקעות בתל אביב ורעננה. כאן הקרקעות. בואו להתיישב".

חבר הכנסת עמיחי בוארון, נציג יהודה ושומרון ברשימת הליכוד לכנסת: "זו גאולה של ממש, זו מהפכה של ממש", הוא אומר ומספר על תגובות נלהבות שהוא מקבל מחבריו בליכוד, גם כאלה שאינם חלק מההתיישבות ועם זאת מצדיעים ומעריצים את המתיישבים".