סקר שערך מכון "לזר מחקרים" עבור העיתון "מעריב" והתפרסם הבוקר (שישי) מעלה כי במהלך המלחמה לא השתנו יחסי הכוחות בין גוש תומכי הקואליציה לגוש מתנגדי נתניהו.

על פי הנתונים, לו היו הבחירות נערכות כיום, היתה מפלגת הליכוד זוכה ב-25 מנדטים ומפלגתו של נפתלי בנט ב-24.

ישר! עם איזנקוט משיגה 13 מנדטים, ש"ס 9, ישראל ביתנו 9, הדמוקרטים נחלשת ל-8 ועוצמה יהודית מקבלת 8 מנדטים.

יש עתיד השיגה בסקר 7 מנדטים, יהדות התורה 7, חד"ש-תע"ל 5 ורע"מ 5.

מפלגות כחול לבן, הציונות הדתית, המילואימניקים בראשות הנדל ובל"ד לא עוברות את אחוז החסימה.

גוש מפלגות האופוזיציה מגיע ל-61 מנדטים בעוד גוש הימין משיג 49 והמפלגות הערביות עם עשרה מנדטים.