שר התפוצות והמאבק באנטישמיות, עמיחי שיקלי, קיים אתמול (חמישי) סיור חוות בבנימין כאורח מועצת בנימין, במהלכו נפגש עם נוער הגבעות ומתיישבים ושמע על האתגרים בשטח בתקופה האחרונה.

את הסיור ליוו סגנית ראש המועצה חנה איטח וצוותי מחלקת נוער הגבעות ומחלקת הקרקעות, אשר הציגו בפני השר את פעילות המועצה עם בני הנוער, לצד ההתמודדות היומיומית בשטח והמענים שנבנו בשנים האחרונות.

במהלך הסיור ביקר השר בחוות "תל תלפיות" ובחוות "צור לבבי", שם שוחח עם המתיישבים מקרוב ושמע על המציאות בשטח, על רקע האירועים האחרונים באזור. בהמשך השתתף גם במעמד העלייה לקרקע של היישוב החדש "מעוז צור".

שיקלי קרא לזנוח את תפיסת המרחב המבוססת על חלוקת שטחי A, B ו-C, ואמר כי יש לפעול בפועל בשטח: "מה שמנצח הוא כבשים וחקלאות, לא הצהרות ודיבורים".

עוד ציין השר כי החוות מהוות גורם משמעותי בשינוי המציאות בשטח, והדגיש את החשיבות בהתמקדות בנקודות אסטרטגיות שולטות לצורך חיזוק הביטחון והנוכחות הישראלית.

עם זאת, הזהיר שיקלי מפני אירועי אלימות וקרא להימנע מהם, למרות המורכבות. לדבריו, אירועים מסוג זה פוגעים במפעל ההתיישבות ומשמשים כלי בידי האויב.

"מפעל החוות הוא חוד החנית של הציונות היום, הוא מייצר מהפכה בשטח וצריך להמשיך אותו במלוא העוז", אמר, והוסיף כי מדובר בהמשך דרכם של מנהיגים כיגאל אלון וטבנקין.