פרקליטות המדינה הגישה כתב אישום לבית המשפט המחוזי בירושלים נגד משה לחוביץ, בן 21 מירושלים, בגין קיום קשר עם סוכן חוץ איראני וביצוע שורת משימות עבורו בתמורה לתשלום.

על פי כתב האישום, לחוביץ יצר קשר בחודש מאי 2025 עם אדם שהציג עצמו בשם "מייקל", לאחר שחיפש עבודה בקבוצת טלגרם. במהלך השיחות בין השניים, התבקש לשלוח צילום תעודת זהות, לפתוח ארנק דיגיטלי לקבלת תשלומים ולהוריד יישומים ייעודיים לצילום - כולל אפליקציה המאפשרת תיעוד גם כאשר מסך הטלפון כבוי.

בהמשך, רכש לבקשת הסוכן טלפון נוסף ששימש כ"טלפון מבצעי", כאשר בין השניים סוכם על שימוש בקודים לזיהוי בתחילת כל שיחה, תוך דרישה לשמור על דיסקרטיות מלאה.

בשלב מוקדם החל לחוביץ לבצע משימות תיעוד. בין היתר צילם את גן הפעמון בירושלים, נסע לרעננה ותיעד ציר נסיעה שהועבר אליו מראש, הסתובב ברחובות ירושלים תוך צילום עצמי, תיעד בקניון ממילא וכן ביצע פעולות נוספות כמו רכישת מוצרים שונים - כובע, שוקולד ופחית צבע - תוך תיעוד מלא.

עוד עולה כי הסוכן ביקש ממנו לרכוש אמצעי צילום סמויים, בהם כובע עם מצלמה, משקפיים ועט מוסווה, אך רכישות אלו לא יצאו לפועל.

במהלך התקופה, ואף לאחר שהבין כי מדובר בגורם הפועל מטעם איראן, המשיך לחוביץ בקשר וביצע משימות נוספות - בין היתר תיעוד באזור צומת מורשה - זאת גם במהלך מבצע "עם כלביא".

בתמורה לפעולותיו קיבל לחוביץ סכומים מצטברים של אלפי דולרים במטבעות דיגיטליים, כאשר חלק מהתשלומים פורטו בכתב האישום - מאות דולרים לכל משימה, ובסך הכל כ-3,000 דולר ויותר.

עוד עולה כי לחוביץ נהג ברכב ללא רישיון נהיגה, בין היתר כאשר נסע לרעננה לצורך ביצוע אחת המשימות.

בשלב מסוים החליט לנתק את הקשר עם הסוכן, בין היתר לאחר שהתבטא באופן אנטישמי. הנאשם שיתף את אחותו בקשר, העביר לה את הטלפון המבצעי ומחק את תוכנו. עם זאת, בהמשך ניסה הסוכן לחדש את הקשר עמו ואף פנה לאחותו.

הפרקליטות מייחסת ללחוביץ עבירות של מגע עם סוכן חוץ, מסירת ידיעה לאויב ועבירות נוספות, וביקשה מבית המשפט להורות על מעצרו עד לתום ההליכים המשפטיים נגדו.