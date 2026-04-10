דברי זמיר בדרום לבנון דובר צה"ל

הרמטכ"ל, רב-אלוף אייל זמיר, הגיע אתמול (חמישי) לסיור שטח בפאתי העיירה בינת ג'בייל שבדרום לבנון.

בדברים שנשא בפני המפקדים והלוחמים בשטח, הציג הרמטכ"ל תמונה של הכרעה הולכת ומתגבשת, תוך שהוא מדגיש כי צה"ל אינו מוריד את הרגל מהדוושה.

בפתח דבריו הבהיר הרמטכ"ל את תמונת המצב המבצעית, תוך הבחנה בין הגזרות השונות: "צה"ל נמצא במצב של מלחמה, אנחנו לא בהפסקת אש, אנחנו ממשיכים להילחם פה בגזרה הזאת, זו גזרת הלחימה העיקרית שלנו". בהתייחסו לאיום הישיר מצד טהרן, הוסיף: "באיראן אנחנו בהפסקת אש, ואנחנו יכולים גם שם בכל רגע לחזור ללחימה, ובצורה עוצמתית מאוד".

הרמטכ"ל החמיא ללוחמים על הישגיהם עד כה, אותם הגדיר כחסרי תקדים: "בלבנון אנחנו ממשיכים להעמיק את ההישגים שלנו, אנחנו ממשיכים להעמיק את הפעילות שלנו. המקום שבו אתם נמצאים הוא חשוב מאוד, זה בלבנון, זה מול חיזבאללה. פה אנחנו פועלים, אנחנו מפעילים הרבה אמצעים, הרבה יכולות שלנו. ההישגים בכלל של המלחמה הזאת עד כה הם הישגים היסטוריים".

זמיר עמד על השינוי האסטרטגי שחל באזור בעקבות המכות שספגה איראן, המקרינות ישירות על שלוחתה בלבנון: "איראן שלפני המלחמה הזאת היא לא אותה איראן, היא הרבה יותר חלשה. והמכה שאיראן ספגה היא מכה שמשפיעה על חיזבאללה, כי חיזבאללה מבין שהוא עכשיו מבודד. הוא מבודד בתוך לבנון, הוא מבודד מהעורף האסטרטגי שלו, ממי שמממן אותו, מי שמספק לו אמל"ח, ולכן זה הישג מאוד משמעותי".

לדבריו, הלחץ הצבאי המופעל על הארגון מביא אותו למצב של שבירה: "בעוד הכוחות שלנו פועלים במרחבי החזית ובעומק החזית, אתמול נתנו מהלומה מטכ"לית-פיקודית בביירות, בבקאעה, ואני אומר לכם - הארגון נמצא בזעזוע עמוק. הם עזבו את הדאחייה, הלכו למקומות אחרים, לצפון ביירות ולכל מיני רובעים אחרים, ומשם ניהלו את הקרב".

הרמטכ"ל פירט את המשימה המבצעית של הכוחות היבשתיים, הפועלים בשילוב הדוק עם חיל האוויר: "חיזבאללה פוגש את מטוסי הקרב שלנו, גם בחזית וגם בעומק. הוא פוגש את הכוחות היבשתיים שלנו, אנחנו מסירים את האיום הישיר מהיישובים שלנו. זה אירוע מאוד משמעותי, זה הישג מאוד חשוב".

הוא הדגיש כי נוכחות צה"ל היא עובדה קיימת בכל הגזרות: "אנחנו בכל המקומות - כמו שאנחנו בעזה, כמו שאנחנו בסוריה - גם פה בלבנון. אנחנו נמצאים קדימה, ואנחנו חוצצים באמצעות הכוחות שלנו, הרק"ם שלנו, החיילים שלנו, בין האויב לבין היישובים. זה התפקיד שלנו, זו המשימה".

בסיום דבריו, הביע זמיר הערכה עמוקה ללוחמים בשטח: "אני חושב שהמשימה הזאת היא משימה מאוד ברורה. הרבה הערכה לאנשים - פשוט האנשים הכי טובים בעולם, עם הרוח האדירה, ואחר כך מגיעות גם היכולות הכי טובות בעולם. אני חושב שאני לא זוכר בתולדות צה"ל צק"חים, חי"ר, שריון והנדסה עם יכולות כל-כך חזקות. אז הרבה הערכה, שמרו על עצמכם ותעמדו במשימות. בהצלחה".