בעיצומה של תקופה ביטחונית סוערת ומורכבת, כאשר שאלות של ניצחון, זהות ומשמעות עומדות במרכז השיח הציבורי, יתקיים ביום ראשון הקרוב כנס מיוחד תחת הכותרת "לוקחים אחריות על התורה" בקיבוץ שומריה בצפון הנגב.

הכנס, שייערך בבית הכנסת "משכן יונתן" בישיבת נתיבות נריה, מבקש לעצור לרגע את שטף האירועים ולהעמיק בשאלות היסוד: האם ניצחנו - או שמא הדרך עוד לפנינו? ומהו תפקידה של התורה בעיצוב התשובות לשאלות הלאומיות, הביטחוניות והערכיות של התקופה.

במהלך הכנס ישתתפו רבנים וראשי ישיבות בולטים, בהם הרב יעקב שפירא, הרב חיים גנץ, הרב צבי קוסטינר, הרב דוד פנדל, הרב דוד דודקביץ, הרב דוד תורג'מן, הרב יאיר גלס, הרב ראובן נתנאל והרב יהונתן רום.

המשתתפים צפויים לעסוק בהיבטים הרוחניים של המערכה, במשמעות הניצחון בעיני עולם התורה, ובאחריות הציבורית המוטלת על הדור בתקופה זו.

הכנס יתקיים ביום ראשון, כ"ה בניסן, בין השעות 16:00-22:00, והוא פתוח לקהל הרחב ללא תשלום, כולל עזרת נשים. לצד האפשרות להשתתפות פיזית, תינתן גם אפשרות לצפייה בשידור חי.

יוזמי הכנס מדגישים כי דווקא בימים אלו נדרש חיזוק רוחני והעמקה מחשבתית, מתוך הבנה כי הניצחון איננו רק צבאי אלא גם ערכי ורוחני. "זו הזדמנות לכל אחד לקחת חלק בבניין רוח האומה", אמרו.

ההרשמה לכנס פתוחה לציבור, הן להגעה פיזית והן לקבלת קישור לשידור החי.