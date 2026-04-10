המשטרה הודיעה הבוקר (שישי) על פעילות מוצלחת של שוטרי הבילוש בתחנת לב תל אביב, שהביאה למעצרו של חשוד בגניבת טלפון נייד מנהג מונית, אירוע שעורר הדים רבים לאחר שתועד והופץ ברשתות החברתיות.

תחילתו של האירוע בסופ"ש האחרון אז התקבל דיווח על גניבה שבוצעה נגד נהג מונית, נכה צה"ל, במהלך נסיעה במרכז תל אביב. בעקבות המקרה הוגשה תלונה בתחנת לב תל אביב ונפתחה חקירה רחבה.

במהלך החקירה, השתמשו חוקרי התחנה במגוון אמצעים טכנולוגיים ופעולות חקירה ממוקדות כדי להתחקות אחר זהות המבצע.

אמש, הפכה החקירה המודיעינית לפעילות מבצעית בשטח. בלשי המשטרה הגיעו לכתובת בבת ים, שם איתרו ועצרו את החשוד - תושב העיר בן 41. במהלך חקירתו הראשונית אותר המכשיר הסלולרי שנגנב על פי החשד מנהג המונית. מהמשטרה נמסר כי הנהג צפוי לקבל את רכושו בחזרה מהבלשים בזמן הקרוב.

עם מעצרו של החשוד, עלה חשד כי הוא מעורב באירוע פלילי נוסף שהתרחש בימים האחרונים - גניבה מעסק בתל אביב.

החשוד הועבר לחקירה בתחנת לב תל אביב ובסיומה נכלא. הבוקר הוא יובא לדיון בבית המשפט, שם תבקש המשטרה להאריך את מעצרו בהתאם לצורכי החקירה.