הזמרת נועה קירל ציינה את יום הולדתה ה-25 עם השקת סינגל חדש בשם "בוחרת אותנו", אותו הגדירה כשיר אישי וחשוף במיוחד.

השיר עוסק בשאלות המורכבות של זוגיות לצד קריירה אינטנסיבית, ומציג התמודדות עם מרחקים, עומסים ורגעים של חוסר ודאות, תוך בחירה מתמשכת בזוגיות ובאהבה.

במרכז השיר עומדת מערכת היחסים של קירל עם בן זוגה, שוער נבחרת ישראל דניאל פרץ, כאשר השניים מנהלים קשר בין ישראל לאירופה. השיר מתאר את האתגרים שבחיים בין מדינות שונות, לצד הרצון לשמור על יציבות רגשית.

קירל נוגעת בשאלות הקיומיות שמעסיקות כל אישה צעירה, ובמיוחד כזו שנמצאת תחת אור הזרקורים: "תגיד לי מה חשוב בחיים - משפחה, ילדים או קריירה", היא תוהה, ומודה שהשילוב הזה גורם לעיתים ללב שלה "לעשות קפוארה".

קירל משלבת בשיר מוטיבים מעולמו המקצועי של בעלה: "רואה לך הכל בפנים, מלחמות, ניצחונות, כדורגל". היא מתארת את היציבות שהוא מעניק לה בתוך הסערה: "החזקת אותי כשפחדתי ליפול, אתה איתי, הילוך איטי, עד הסוף".

המסר המרכזי בשיר הוא הבחירה המודעת והיומיומית להישאר יחד למרות הקשיים: "בתוך האש או באמצע ברלין, אין בן אדם שיוכל להבין, שאין לי שום דבר אחר חוץ ממך".