שרת התחבורה, מירי רגב, האחראית על טקס הדלקת המשואות ביום העצמאות, הודיעה לאורה חתן, תושבת מושב שתולה, כי בחרה בה להשיא משואה בהר הרצל ביום העצמאות ה-78 של מדינת ישראל.

בפתח מלחמת חרבות ברזל, חתן, בת 61, בחרה שלא להתפנות ממקום מגוריה - על אף הקרבה לקו העימות בחזית הצפונית - ודאגה לחיילי צה"ל שהתכנסו באזור. מדי יום היא בישלה אוכל כורדי מסורתי והאכילה מאות חיילים שהגיעו לשמור על הגבול.

כיום חתן עורכת סיורים לאורך גדר הגבול, החל מ"הקירות המדברים", דרך מנהרת חיזבאללה, שנחשפה ונאטמה על ידי צה"ל, והנקודה בה נחטפו החיילים אודי גולדווסר ואלדד רגב ז"ל.

"אורה חתן, אשת הברזל ממושב שתולה, היא סמל לאומץ אזרחי, לנחישות ולאהבה עמוקה לעם, לאדמה ולארץ", מסרה השרה רגב. "למרות תקופה ממושכת שבה אזור הצפון נתון לאיומים מתמשכים ולירי בלתי פוסק, תקופה שאילצה אותה לסגור את המסעדה האהובה שלה, בחרה אורה להישאר על האדמה שבה נולדה, להמשיך להצמיח תקווה ולבשל באהבת אין קץ לחיילי צה"ל".

"בעמידתה האיתנה, אורה מבטאת רוח של דבקות במשימה, אחריות עצומה ואמונה בצדקת הדרך. דרך סיפורה אנחנו מצדיעים לתושבות ולתושבי קו העימות בצפון, שממשיכים לחיות, לעבוד ולשמור על גבולות הארץ מתוך אומץ, שליחות ואהבה גדולה לחבל הארץ היפהפה הזה הנטוע עמוק בליבנו", הוסיפה השרה רגב.