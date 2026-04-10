יו"ר יהדות התורה יצחק גולדקנופף פרסם אמש הודעה חריפה בתגובה להתבטאויות של יו"ר ש"ס אריה דרעי, בהתפתחות החושפת מתיחות הולכת וגוברת בין ראשי הסיעות החרדיות.

ההתגוששות האחרונה החלה בראיון שנתן דרעי לפרשן חדשות 12 עמית סגל, שבו הועלתה טענה לפיה "חברים בגור אומרים שהתאהבת בקבינט והזנחת את הגיוס והחרדים".

דרעי השיב: "חודש אחרי הקמת הממשלה קיבלתי פסק דין שאני לא יכול להיכנס כשר, ולא עשיתי מזה דבר משמעותי. חבריי המשיכו, וגם הרב גולדקנופף המשיך בתפקידיו, וגם הרב גפני, וכולם המשיכו בתפקידם עד שהם החליטו לעזוב שנה וחצי אחר כך".

הוא הוסיף: "זה לא פרס בשבילי אלא עול שאני לוקח עליי, בגלל שאני חלק מאחריות. עם כל הכבוד, לעמוד שנתיים בלחץ של משפחות החטופים ולהיות בשיחות, יכולתי גם אני לברוח מהמציאות ולהגיד 'אני לא חבר בקבינט, אני בחוץ'. לכן זו בושה - זו טענה אפילו מגוחכת. ודרך אגב, מנכ"ל משרד השיכון שהוא חסיד גור עדיין בתפקידו, אז שלא יתחילו איתי".

בלשכת גולדקנופף עקצו בתגובה את יו"ר ש"ס על דבריו. "הופתענו מאוד מהביקורת שהטיח אריה דרעי על כך שבעוד הוא נפסל לכהן כשר, הרב גפני והרב גולדקנופף המשיכו בתפקידם - וזאת, כשדרעי יודע היטב כי בכל תקופת כהונתם בתפקידיהם בממשלה הם פעלו למען עולם התורה, האברכים ובחורי הישיבות, ולקידום הסדרת מעמד תורתם-אומנותם".

הלשכה הוסיפה ביקורת על סגנונו של דרעי: "הסגנון המשתלח, והאיום ששיגר לעבר יהדות התורה ודגל התורה במילים 'אז שלא יתחילו איתי' אינו מתאים להליכות של בן תורה, ואינו מכבד את דרעי ואת מפלגתו".

באשר לטענת דרעי שהיה עסוק בסוגיית החטופים, בלשכת גולדקנופף השיבו: "גם הרב גפני וגם הרב גולדקנופף פגשו רבות ממשפחות החטופים ופעלו למענן, זאת בזמן שלטענתן, דרעי נמנע מלהיפגש איתן גם לאחר ששיגרו פניה אישית לרעייתו".