פרקליטות מחוז דרום הגישה היום (שישי) לבית המשפט המחוזי בבאר שבע כתב אישום חמור נגד נאסר מוסטפא, בן 34 מרהט, בגין שורה של עבירות ביטחוניות וכלכליות שבוצעו במהלך מלחמת "חרבות ברזל".

מכתב האישום עולה כי במהלך החודשים אפריל-יוני 2025, קשר מוסטפא קשר עם קצין בדרת רס"ן מילואים ובהמשך עם מפקדו - סא"ל בקבע, במטרה להבריח סחורות מישראל לרצועת עזה.

לפי הפרטים, השלושה פעלו באופן שיטתי ומתוחכם, תוך ניצול פעילות צה"ל באזור. השיטה התבססה על איתור משאיות סיוע עזתיות שנתקעו בצירים מבצעיים, והצגת מצג שווא של תיקון או פינוי המשאיות. במהלך פעולות אלו הוסלקו הסיגריות בתוך המשאיות, שהמשיכו לאחר מכן לרצועה ונאספו על ידי גורמים עזתיים.

עוד עולה כי הנאשם היה אחראי על רכישת הסחורה, לרוב באזור חברון, ועל תיאום עם גורמים בתוך עזה לקבלתה. אחד מאנשי המילואים סייע באיתור המשאיות, ואילו השני ביצע הערכות מצב ביטחוניות כדי למנוע חשיפה של ההברחות.

בכתב האישום מתוארות לפחות שש הברחות שונות. באחת מהן קיבל הנאשם סכום של כ-250 אלף שקלים, ובאחרת כ-300 אלף שקלים. בסך הכול, לפי האישום, זרמו לידי המעורבים מאות אלפי שקלים, שחולקו ביניהם. בחלק מהמקרים לא התקבלה תמורה, בין היתר כאשר הסחורה לא הגיעה ליעדה.

בנוסף, נטען כי באחת ההברחות הוכנסו לרצועה גם מכשירי טלפון מתקדמים מסוג אייפון, ללא ידיעת שותפיו של הנאשם.

הפרקליטות מדגישה כי הנאשם היה מודע לכך שהסחורות המוברחות עשויות להגיע לידי חמאס או להניב לארגון רווחים באמצעות "מיסוי", ובכך לסייע להתעצמותו הכלכלית במהלך המלחמה.

עוד מיוחס לנאשם כי העביר חלק מהכספים לשותפיו, תוך חשד למתן שוחד לאנשי המילואים בתמורה לסיועם בפעילות.

מוסטפא מואשם בסיוע לאויב במלחמה, איסור פעולה ברכוש למטרות טרור, קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות ומתן שוחד.