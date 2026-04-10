פרופ' הרב אברהם שטיינברג התארח בעמדת ערוץ 7 ביריד הספרים של מוסד הרב קוק והתייחס בין היתר להתעניינות הציבור בספרות תורנית גם בעידן הדיגיטלי ולאתגר הכתיבה על נושאים כבדי משקל כמו רגע המוות ותרומת איברים.

לאתר יריד הספרים - לחצו כאן

הרב שטיינברג פתח בהבעת סיפוק מהקהל העצום שפוקד את היריד: "מדובר בתצוגה מרשימה מאוד של ספרים. הספרות הזו לא נס לחה. ספר הוא עדיין ספר, עם כל חידושי הטכנולוגיה".

הוא ציין כי ספרו הוא נדבך נוסף בעבודתו רבת השנים, הכוללת את האנציקלופדיה ההלכתית-רפואית וסדרת "הרפואה כהלכה", שנועדו להנגיש את עמדת ההלכה לרופאים, חולים ובני משפחה.

הרב שטיינברג הסביר כי קביעת רגע המוות היא סוגיה מורכבת שאין בה הסכמה גורפת, אך היא קריטית לחיי היום-יום. "רגע המוות של האדם הוא לא הרגע הביולוגי. יש רגע בתהליך שההלכה מגדירה אותו כרגע מותו של האדם, והוא נחשב כמת לכל דבר ועניין, אף על פי שיש בתוכו חלקים חיים".

לדבריו, להגדרה הזו יש השלכות רבות: האם מותר לחלל שבת על אדם שמוגדר מת הלכתית אך עדיין ישנם איברים שפעילים? האם ניתן לפנות מיטה עבור חולה שיכול להינצל? ומתי מותר להוציא איבר להצלת חיים מבלי לעבור על איסור רציחה?

בתשובה לשאלה על החשש הרגשי של משפחות מפגיעה בשלמות הגוף לקראת תחיית המתים, פסק הרב שטיינברג בנחרצות: "החשש הזה הוא באמת חשש רגשי, אין לו שום בסיס, לא בהלכה ולא בהשקפה".

הוא הסביר כי כשם שגוף האדם מתפורר בקבר ובכל זאת אנו מאמינים שיקום בתחיית המתים, כך גם מי שתרם איבר להצלת חיים יקום שלם. "הקב"ה, 'זה קטן עליו' להחזיר את הלב או הכבד שנלקח. לעומת זאת, המצווה של הצלת חיים התקיימה ברגע זה".

הרב פירט את שתי השיטות המרכזיות בהלכה: פוסקים הסבורים כי כל עוד הלב פועם, גם אם באופן מלאכותי, האדם חי. ופוסקים, ובראשם הרבנות הראשית לישראל בזמנו בנשיאות הרב אברהם שפירא והרב מרדכי אליהו, שקבעו כי "אדם מת כשהוא חדל לנשום באופן בלתי הפיך". בשיטה זו, המוח הוא הכלי שמוכיח כי הנשימה לא תחזור, והלב - המופעל על ידי מכונה - אינו משנה את הגדרת המוות.

לסיכום, התייחס הרב שטיינברג למתח שבין המערכת הרפואית להלכתית. הוא ציין כי למרות קיומן של "חשדנויות על רקע היסטורי", קיים כיום שיח מכבד.

הוא הזכיר כי קיים חוק במדינת ישראל המאפשר תרומת איברים על סמך מוות מוחי-נשימתי, והדגיש כי ישנו פיקוח הדוק: "אני עומד בראשה (של ועדה מיוחדת) שבודקת כל מקרה של קביעת מוות מוחי נשימתי בישראל, כדי לוודא שזה נעשה על פי ההלכה".

יריד הספרים מתקיים במוסד הרב קוק בירושלים בין התאריכים כ"ב בניסן - כ"ט בניסן.