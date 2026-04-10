המועצה המקומית בית אל בירכה היום (שישי) את בן היישוב, הרב הדיין אבי זרביב, על בחירתו להשיא משואה ביום העצמאות הקרוב בהר הרצל.

בהודעת המועצה נמסר כי מדובר בבחירה המעוררת התרגשות וגאווה בקרב תושבי היישוב, "מתרגשים וגאים עם בחירת חברנו רענו". במועצה ציינו כי הרב זרביב הוא "תושב היישוב הוותיק, הדיין, איש התורה והמעשה, מפקד בסיירת גבעתי".

עוד הוסיפו כי דמותו משקפת שילוב בין תורה, אחריות לאומית ורוח לחימה, "הרב זרביב, בעל אישיות רבת מעלה שמשקפת את עוצמת רוחה הגדולה של הציונות הדתית ושל תושבי בית אל בפרט: חיבור חי, פועם ובועט בין תורה, אחריות לאומית, רוח לחימה ואהבה בלתי מסויגת ושאינה תלויה בדבר לעם ישראל ולארץ קודשנו".

עוד נכתב כי הבחירה בו מהווה כבוד גדול לתושבי היישוב: "בחירת בן היישוב להשאת משואה מהווה כבוד גדול לתושבי ותושבות בית אל, לו ולרעייתו אשת החיל שלצדו, לבניו ובנותיו, ולכל מי שמאמין ברוח יהודית, לאומית וציונית, שאינה נותרת רק בין כתלי בית המדרש בלבד, אלא יוצאת לשטח - לבנות, להילחם, להכריע ולהבטיח את עתיד מדינת ישראל".

בסיום ההודעה נמסר כי "בית אל גאה בך, לתפארת מדינת ישראל!"