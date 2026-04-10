"הוֹי הָאֹמְרִים לָרַע טוֹב וְלַטּוֹב רָע שָׂמִים חֹשֶׁךְ לְאוֹר וְאוֹר לְחֹשֶׁךְ שָׂמִים מַר לְמָתּוֹק וּמָתוֹק לְמָר" (ישעיהו ה', כ').

נבואתו הנוקבת והחריפה של הנביא ישעיהו מהדהדת כיום בעוצמה, כאילו נכתבה ממש הבוקר עבור ערוצי הייאוש וראשי האופוזיציה בישראל. אל מול עינינו מתרחש מופע מביש ובלתי נתפס של כפיות טובה מוחלטת ואי הכרת הטוב על התוצאות המדהימות שאירעו לעם ישראל. הנביא לא רק מתרה באותם אלו שאיבדו את המצפן ומהנדסים חושך במקום אור, אלא גם מבהיר היטב מה יעלה בגורלם של כפויי הטובה המסרבים להכיר בטוב: "שָׁרְשָׁם כַּמָּק יִהְיֶה וּפִרְחָם כָּאָבָק יַעֲלֶה". שורשיהם יירקבו ועשייתם תתפזר כאבק ברוח, משום שהם מעדיפים אינטרס פוליטי צר על פני האמת ההיסטורית של עם ישראל.

מאז השביעי באוקטובר, היום הנורא ביותר מאז הקמת המדינה, חוללה מדינת ישראל מהפך צבאי, אסטרטגי ומדיני בקנה מידה היסטורי ותנ"כי. בכל גזרות הלחימה ישראל ריסקה את אויביה. בעזה, צה"ל פירק כמעט לחלוטין את מפלצת הטרור של חמאס, חיסל את הנהגתה ובראשה את סינוואר, דף והנייה, והשיב את כל החטופים החיים והמתים, ומחזיק בכמחצית משטח הרצועה תחת שליטתו.

בצפון, הושפל חיזבאללה בעולם כולו החל ממבצע ה"ביפרים" ששיתק את מערך הפיקוד שלו, דרך חיסולו של חסן נסראללה, ועד להתייצבות צה"ל כיום על נהר הליטני והסרת איום כוח רדואן מיכולתו לכבוש את צפון הארץ באופן מוחלט. בסוריה חזינו בהתרחשות בלתי תיאמן, בחילופי משטר היסטוריים וכיבוש שטחי מפתח בכתר החרמון ללא ירייה אחת, תוך ניצול מושלם של המומנטום האזורי.

אך גולת הכותרת היא ריסוק כוחו של האויב האיראני. במסגרת המבצעים ההיסטוריים "עם כלביא" ו"שאגת הארי", הוכיחה ישראל עליונות טכנולוגית ומבצעית שגובלת במדע בדיוני כמעט, ובסיעתא דשמיא. חיל האוויר ביצע למעלה מ-8,500 מתקפות אוויר בעשרות גיחות, מבלי שאיבד ולו מטוס אחד. המנהיג העליון ח'אמינאי חוסל, וכך גם עשרות בכירים בהנהגה המדינית והצבאית. הושמדו לחלוטין חיל הים האיראני, וכן חיל האוויר, רוב מערך ההגנה האווירית הושמד, התעשיות הצבאיות והפטרוכימיות הפכו לאפר. 460 ק"ג של האורניום המועשר קבורים במעמקי אספאהן ומערך יצור הטילים הושמד. נכון אמנם שקיימים עדין טילים הפזורים בשטחה העצום של איראן ואולם יכולות השיגור פחתו ממאות טילים בתחילת מבצע עם כלביא, לטילים בודדים, שאת רובם תודות למערכות ההגנה של מדינת ישראל, מיירטים. ממעצמה מאיימת במזרח התיכון יחד עם כל הפרוקסי שלה, הפכה איראן לנמר של נייר, חלשה, מוכה וחבולה.

אולם, בתוך כל ההצלחה והניצחונות שאיש לא יכול היה לדמיין אותם לפני שנתיים וחצי, קמים "האומרים לטוב רע" ומנסים לסלף לנו את המציאות בכוח. במקום להוקיר תודה על חסדים גלויים שעשה איתנו בורא עולם, ולהצדיע ללוחמים העזים כנפש שרבים מהם מסרו נפשם ממש למען עם ישראל, אנו חווים קמפיין תבוסתני מורעל המגויס כמשימה דתית כדי לזרוע ייאוש ודכדוך בעם. פרשני אולפנים כמו ערד ניר מצייצים בניתוק מוחלט כי: "איראן מצליחה לקבוע את מהלכי המלחמה". ואל"מ במיל' דני סיטרינוביץ מעז לקרוא למערכה הצבאית המוצלחת ביותר בהיסטוריה המודרנית "כישלון". מדובר בעיוורון מביך, וסילוף המציאות השקופה לעין כל.

אליהם מצטרפים פוליטיקאים שממירים את החוסן הלאומי בניסיון לקושש מנדטים זולים. נפתלי בנט, המתדרדר בסקרים, קובע ביהירות ובחוסר מודעות כי "יש פה דרג מדיני שמונע מצה"ל לנצח... בשום מקום לא מנצחים", וטוען בחוצפתו שחמאס, חיזבאללה ואיראן "עומדות על רגליהן", למרות שהן כרעו ונפלו על ברכיהן. יאיר לפיד מהנדס תודעה ומעז לכנות את המציאות "אסון מדיני שאני לא זוכר כמותו", ואילו יאיר גולן טוען באיוולת מנותקת שהמשטר האיראני "יוצא מהמלחמה הזו חזק יותר". גדי איזנקוט מצטרף למקהלת הפסימיות כשהוא מבטל את ההישגים וקובע כי המלחמה תסתיים בהפסקת אש "מבלי שהשיג את מטרות המלחמה".

האמירות התבוסתניות הללו הן חרפה לאומית. הן אינן נובעות מניתוח המציאות, אלא מיצר הישרדות פוליטי ציני, יריקה בפרצופם של הלוחמים שהקיזו את דמם ופגיעה ישירה במורל הלאומי. זוהי פוזיציה פוליטית המזהמת כל ניסיון לחשוב בהיגיון, ומוכנה להקריב את תמונת הניצחון עבור רווח פוליטי.

עלינו לצאת חוצץ, באופן החריף והבוטה ביותר, כנגד מפיצי הרעל, המנמיכים והתבוסתנים. יש לדחות בשאט נפש את הניסיונות העלובים להנדס תודעת הפסד בתוך מציאות של עליונות מוחלטת.

למזלנו, עם ישראל בריא וחכם הרבה יותר מפרשניו ולשעבריו המרירים. אנו רואים את החטופים בבית, את הנהגות האויב בקבר, ואת המזרח התיכון משנה את פניו. ישראל מנצחת ניצחון מוחלט ומרהיב, ומי שמתעקש לשים חושך לאור וטוב לרע, סופו להתפוגג כאבק ברוחה של ההיסטוריה המנצחת.

הכותב הוא יו"ר קרן קהילות