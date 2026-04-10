הפרשן הפוליטי של אתר וואלה יהודה שלזינגר כתב היום (שישי) טור בו הוא ניתח את השינוי שעבר ראש הממשלה נתניהו, שלדבריו מתבטא רבות באופן ניהול המלחמה. שלזינגר התייחס לדעותיו ומעשיו של נתניהו שהשתנו לאחר השבעה באוקטובר, והצביע על השיחות הארוכות שניהל נתניהו עם חבר הקבינט השר בצלאל סמוטריץ' כאחד הגורמים לשינוי בדעותיו.

שלזינגר כתב כי אנשים שעובדים עם ראש הממשלה בשנתיים וחצי האחרונות אומרים שהוא המתפכח הגדול ביותר במזרח התיכון. לדבריו, "מאז השבעה באוקטובר, כך הם מעידים, נתניהו התפכח. שינה המון דברים. את האנשים שמקיפים אותו, את המשקל שנותן לעצות שמקבל, את דרכי הפעולה שלו, את ריכוזיות העבודה ואפילו את אורח חייו ותזונתו - ההליכות והספורט אמנם נפגעו, אבל הירקות חזרו לתפריט ובגדול".

אחד הלקחים הבולטים שציין שלזינגר אותם למד נתניהו מהשבעה באוקטובר הוא לא לקבל אוטומטית את עמדות זרועות הביטחון. "כשהוא עמד מול שבעה אלופים ורמטכ"ל לקראת התקיפה הראשונה באיראן במסגרת עם כלביא הוא שמע מהם מספר תרחישים אפשריים ושלח אותם הביתה לחשיבה נוספת ולחזור עם תרחישים נוספים. במקרים אחרים, ולא כפי שהיה נהוג עד היום, הוא דורש לשמוע לא רק את דעת הרמטכ"ל אלא גם קצינים זוטרים יותר. את היחסים מול ארה"ב הוא לא משאיר בידי שגרירים, משרד החוץ או השר בעצמו. זה אצלו, אמנם ביחד עם דרמר אבל אצלו".

על המלחמה באיראן הוא כתב: "אפשר להתווכח אם כל מטרות המלחמה באיראן הושגו, אם המלחמה תביא שקט לשנים ארוכות או לשנים קצרות אבל אי אפשר להתעלם מהעובדה שארכי-רוצחים כמו הניה, נסראללה, חמינאי, סינוואר ועוד חוסלו, צבא סוריה שנבנה במשך עשרות שנים הושמד בשבועיים, חיזבאללה מוכה, ואיראן שאיימה לחסל את ישראל מתהדרת בהישרדות".

"מדינת ישראל שהייתה ילד הכאפות של הסביבה, שחששה להזיז אוהל בצפון הפכה בעזרת ברית חשובה עם האח הגדול מאמריקה לבריון השכונתי", הוסיף.

שלזינגר הצביע על אחד הגורמים לשינוי - קרבתו של ראש הממשלה לשר סמוטריץ': "השינוי הזה קרה כי מדינת ישראל השתנתה. התפכחה. לפני ששינינו את המזרח התיכון שינינו את עצמנו. בנימין נתניהו מנאום בר אילן הפך לסמוטריץ' מקדומים. השעות הארוכות שהשניים בילו ביחד במלחמה האחרונה וההשפעות של סמוטריץ' הם נושא לטור אחר, אבל אפשר לסמן אותו כאחד הגורמים למשיכת הספינה של הממשלה לכיוון שבה נמצאת היום".