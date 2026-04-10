המוזיקאים יגל הרוש ועקיבא תורג'מן נצפו בחגיגות המימונה המסורתיות אצל הרב דוד תורג'מן בדימונה. בין האורחים שבאו לטעום מהמופלטה ולברך "תרבחו ותסעדו" נראו גם רבה של ירוחם, הרב יצחק שלו, וחבר מועצת העיר צבי יהודה אליסף.
שמחה גדולה בישיבת 'תורה בציון': ברית מילה נערכה לנינו של ראש הישיבה, הרב נחום נריה, בנו של הרב משה צבי נריה זצ"ל. התינוק הוא נכדם של הרב דוד פרידמן, מגיד שיעור בכולל ישורון והרב יוני גוטמן, מגיד שיעור דף היומי. בברית השתתפו המועמד לרבנות ירושלים וראש ישיבת תורה בציון הרב יצחק נריה, ראש ישיבת כרם ביבנה הרב אהרן פרידמן, והמוהל היה אב"ד אשדוד, הדיין הרב יאיר בן מנחם.
סגן יו"ר הכנסת, ח"כ משה סולומון, אירח בביתו למפגש את אילן וסילביה מורנו, הוריו של גיבור ישראל עמנואל מורנו הי"ד.
יו"ר סיעת עוצמה יהודית, ח"כ יצחק קרויזר, הגיע לחזק את ההתיישבות ב'חוות רם' החדשה. קרויזר הצטרף לשמירה לילית לצד בעל החווה דוד לסר, מנכ"ל ישיבת חומש לשעבר, ואחייניו של הח"כ, אורי ואליה שוורץ, תלמידי ישיבות מרכז הרב ואלון מורה.
האסטרטג אבינועם קוטשר נצפה בביקור חג במעונו של הפוסק הרב בן ציון הכהן קוק, בירושלים, לשמיעת דברי תורה וברכת חג.
עדו נורדן, שמונה לאחרונה לתפקיד ראש לשכת ראש הממשלה בנימין נתניהו, מביא איתו ייחוס תורני: הוא חתנו של הרב יוסף קלנר, מבכירי תלמידיו של הרב צבי טאו.
הקבלת פני רבו ברחבי הארץ
הרב גד רווח, רבה של מצפה רמון, עלה לירושלים להקביל את פני רבו, ראש ישיבת 'מרכז הרב' הרב יעקב שפירא.
אירוע נוסף נערך בישיבת בת ים לכבוד הרב דוד חי הכהן, שם התכנסו תלמידים לשמיעת דברי תורה ולקיום שיח תורני.
תלמידי הישיבה הגבוהה נחלת ישראל ממגדל העמק הקבילו את פני ראש הישיבה הרב שמחה שטטנר במיתר. המפגש כלל דברי תורה ושיח בין המשתתפים.
על רקע המתיחות הביטחונית בצפון, הגיע רבה של צפת, הרב שמואל אליהו, למוצבי גולני בקו האש. הרב חיזק את רוח הלוחמים בשיחה המשלבת מקורות יהודיים עם המציאות המבצעית המורכבת.
אפרים דוד, דוברו הנאמן של שר האוצר בצלאל סמוטריץ', הודיע על סיום תפקידו לאחר שלוש שנים אינטנסיביות. דוד ליווה את השר מצמיחת המפלגה ועד לניהול כלכלת המלחמה. עם סיום תפקידו, הביע תודה לשר סמוטריץ' על התקופה המשותפת.
במוצאי חג ראשון של פסח נערך פדיון הבן לבנו של רב סרן נתנאל בוזגלו הי"ד, שנפל לפני כשבעה חודשים בקרב בעזה. הרב יעקב שפירא הגיע לבקשת הרב יוסף צבי רימון וערך את הפדיון, והאירוע לווה על ידי הזמר אהרון רזאל.
כמיטב המסורת נערכה מימונה בקריית מלאכי בבית משפחתו של הצלם החב"די חיים טויטו בנחלת הר חב"ד. בין החוגגים: ראש עיריית קריית מלאכי ללו זוהר, חבר המועצה אליאור עמר, וסגן ראש העיר עו"ד יהודה קריספין.