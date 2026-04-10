המוזיקאים יגל הרוש ועקיבא תורג'מן נצפו בחגיגות המימונה המסורתיות אצל הרב דוד תורג'מן בדימונה. בין האורחים שבאו לטעום מהמופלטה ולברך "תרבחו ותסעדו" נראו גם רבה של ירוחם, הרב יצחק שלו, וחבר מועצת העיר צבי יהודה אליסף.

עקיבא במימונה אצל אביו ללא קרדיט

שמחה גדולה בישיבת 'תורה בציון': ברית מילה נערכה לנינו של ראש הישיבה, הרב נחום נריה, בנו של הרב משה צבי נריה זצ"ל. התינוק הוא נכדם של הרב דוד פרידמן, מגיד שיעור בכולל ישורון והרב יוני גוטמן, מגיד שיעור דף היומי. בברית השתתפו המועמד לרבנות ירושלים וראש ישיבת תורה בציון הרב יצחק נריה, ראש ישיבת כרם ביבנה הרב אהרן פרידמן, והמוהל היה אב"ד אשדוד, הדיין הרב יאיר בן מנחם.

ברית לנינו של הרב נחום נריה ללא קרדיט

סגן יו"ר הכנסת, ח"כ משה סולומון, אירח בביתו למפגש את אילן וסילביה מורנו, הוריו של גיבור ישראל עמנואל מורנו הי"ד.

סולומון יחד עם אילן וסילביה מורנו צילום: ללא קרדיט

יו"ר סיעת עוצמה יהודית, ח"כ יצחק קרויזר, הגיע לחזק את ההתיישבות ב'חוות רם' החדשה. קרויזר הצטרף לשמירה לילית לצד בעל החווה דוד לסר, מנכ"ל ישיבת חומש לשעבר, ואחייניו של הח"כ, אורי ואליה שוורץ, תלמידי ישיבות מרכז הרב ואלון מורה.

ח"כ קרויזר הגיע לשמירה צילום: ללא קרדיט

האסטרטג אבינועם קוטשר נצפה בביקור חג במעונו של הפוסק הרב בן ציון הכהן קוק, בירושלים, לשמיעת דברי תורה וברכת חג.

קוטשנר בביקור צילום: ללא קרדיט

עדו נורדן, שמונה לאחרונה לתפקיד ראש לשכת ראש הממשלה בנימין נתניהו, מביא איתו ייחוס תורני: הוא חתנו של הרב יוסף קלנר, מבכירי תלמידיו של הרב צבי טאו.

עדו נורדן צילום: ערוץ 7

הקבלת פני רבו ברחבי הארץ

הרב גד רווח, רבה של מצפה רמון, עלה לירושלים להקביל את פני רבו, ראש ישיבת 'מרכז הרב' הרב יעקב שפירא.

הרב גד רווח אצל הרב שפירא צילום: ללא קרדיט

אירוע נוסף נערך בישיבת בת ים לכבוד הרב דוד חי הכהן, שם התכנסו תלמידים לשמיעת דברי תורה ולקיום שיח תורני.

הקבלת פני רבו אצל הרב דוד חי הכהן צילום: ללא קרדיט

תלמידי הישיבה הגבוהה נחלת ישראל ממגדל העמק הקבילו את פני ראש הישיבה הרב שמחה שטטנר במיתר. המפגש כלל דברי תורה ושיח בין המשתתפים.

אצל ראש הישיבה הרב שמחה שטטנר צילום: ללא קרדיט

על רקע המתיחות הביטחונית בצפון, הגיע רבה של צפת, הרב שמואל אליהו, למוצבי גולני בקו האש. הרב חיזק את רוח הלוחמים בשיחה המשלבת מקורות יהודיים עם המציאות המבצעית המורכבת.

הלוחמים בריקוד במהלך התפילה ללא קרדיט

אפרים דוד, דוברו הנאמן של שר האוצר בצלאל סמוטריץ', הודיע על סיום תפקידו לאחר שלוש שנים אינטנסיביות. דוד ליווה את השר מצמיחת המפלגה ועד לניהול כלכלת המלחמה. עם סיום תפקידו, הביע תודה לשר סמוטריץ' על התקופה המשותפת.

סמוטריץ' לצד אפרים דוד צילום: Yonatan Sindel/FLASH90

במוצאי חג ראשון של פסח נערך פדיון הבן לבנו של רב סרן נתנאל בוזגלו הי"ד, שנפל לפני כשבעה חודשים בקרב בעזה. הרב יעקב שפירא הגיע לבקשת הרב יוסף צבי רימון וערך את הפדיון, והאירוע לווה על ידי הזמר אהרון רזאל.

פדיון הבן צילום: ללא

כמיטב המסורת נערכה מימונה בקריית מלאכי בבית משפחתו של הצלם החב"די חיים טויטו בנחלת הר חב"ד. בין החוגגים: ראש עיריית קריית מלאכי ללו זוהר, חבר המועצה אליאור עמר, וסגן ראש העיר עו"ד יהודה קריספין.

המימונה צילום: חיים טויטו