בג"ץ הורה אחר הצהריים (שישי) למשטרה לאפשר קיום הפגנה במרכז חורב בחיפה בהשתתפות לא פחות מ-150 בני אדם, ובכיכר הבימה בתל אביב בהשתתפות של לא פחות מ-1,000 בני אדם - בכפוף להנחיות פיקוד העורף, בהתאם לכל אזור.

בג"ץ ציין בנוסף כי חריגה כלפי מעלה מהמספרים שמנה "נתונה לשיקול דעת מפקד המשטרה בשטח - ואין משמעה בהכרח פיזור ההפגנה".

בהחלטתם ציינו שופטי בג"ץ, נשיא העליון יצחק עמית והשופטים רות רונן ויחיאל כשר, כי נציגי המדינה אמרו בדיון שטרם גובשה מדיניות התגוננות, אשר מאזנת את שיקולי הביטחון אל מול זכויות היסוד הרלוונטיות לעתירות - הזכות לחופש ההפגנה והמחאה וחופש הדת והפולחן.

"בהינתן עובדה זו, ובהינתן ההבהרות שניתנו על ידי נציגי פיקוד העורף בתשובה לשאלות ההרכב במהלך הדיון - ובפרט במענה לבקשה הקונקרטית הנוגעת לקיום ההפגנות במוצאי שבת הקרובה - אנו מורים כי בהיעדר התרעה קונקרטית, יש לאפשר קיום הפגנה במרכז חורב במספר שלא יפחת מ-150 איש, ובכיכר הבימה במספר שלא יפחת מהמספר המאושר על ידי פיקוד העורף לקיום התקהלויות באזור זה נכון למועד קיום ההפגנה", כתבו.

"יש לקחת בחשבון שבכיכר הבימה במקום מצוי מרחב מוגן המאפשר קליטת קהל בהיקף משמעותי", הוסיפו השופטים והבהירו כי "חריגה כלפי מעלה מהמספרים הללו נתונה לשיקול דעת מפקד המשטרה בשטח, ולהערכתו את הסיכון למפגינים ולסדר הציבורי ותוך מתן משקל הולם למכלול השיקולים הרלוונטיים - ואין משמעה בהכרח פיזור ההפגנה".