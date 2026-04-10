ענקית הלואו-קוסט ההונגרית וויזאייר הודיעה היום (ו') כי תשוב לטוס לישראל וממנה החל מ-25 באפריל, בהתאם להנחיות הבטיחות הבינלאומית. "החברה ממשיכה לעקוב מקרוב אחר התפתחות המצב", נמסר מוויזאייר.

איתיחאד איירווייז, חברת התעופה הלאומית של אבו-דאבי, הודיעה על חידוש פעילותה בקו אבו דאבי-תל אביב החל מיום רביעי, 15 באפריל. חברת התעופה מהאמירויות הודיעה כי בשלב זה היא תשוב לישראל במתכונת של שתי טיסות יומיות. הטיסות של איתיחאד איירווייז זמינות כבר כעת במערכות ההפצה ובאתר החברה ופתוחות להזמנות.

חברת התעופה היוונית בלו בירד איירוויז הודיעה כי תפעיל החל מיום ראשון, 12 באפריל, טיסות מתל אביב לאתונה ומאתונה לתל אביב. בלו בירד איירווייז, בבעלות ישראלית של קבוצת קווי חופשה, תהיה חברת התעופה הזרה הראשונה שמחדשת את טיסותיה לישראל, לאחר המלחמה. הטיסות יופעלו בשלב ראשון באמצעות מטוס של ALK Airlines.

בהמשך השבוע תעלה התדירות לשתי טיסות יומיות, כמו גם ליעדים נוספים. הטיסות זמינות לרכישה באתר בלו בירד ובאמצעות סוכני הנסיעות.