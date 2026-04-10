כלת פרס ישראל מרים פרץ שיתפה בהתרגשות כי נכדתה הלל מרים, בתו של אלירז פרץ ז"ל, התארסה לעז ואך, קצין בגולני ובנו של תא"ל יהודה ואך.

שני בניה של מרים אוריאל פרץ ו־אלירז פרץ בחרו במסלולים קרביים, הובילו חיילים, והיו לדמויות מופת עבור פקודיהם. בשנת 1998 נפל אוריאל בלבנון. שנים לאחר מכן, בשנת 2010, אלירז, קצין ומפקד נערץ, נהרג בקרב בעזה.

מרים פרץ אינה מדברת על "התמודדות" במובן הפשוט. היא מדברת על בחירה. בחירה יומיומית לקום בבוקר, לבחור באור, לבחור באנשים, לבחור באמונה.

בהרצאותיה היא מתארת כיצד האבל לא נעלם - אלא משתנה. כיצד הזיכרון אינו רק כאב, אלא גם כוח מניע. היא מדגישה שהשאלה איננה "למה זה קרה לי", אלא "מה אני עושה עם מה שקרה לי".

בשנת 2018 קיבלה מרים פרץ את פרס ישראל על מפעל חיים.