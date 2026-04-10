ישראל הוציאה את ספרד מפקדת התיאום הבין-לאומית (CMCC) בקריית גת שהוקמה במסגרת תוכנית השלום של הנשיא טראמפ, כך הודיע היום (שישי) משרד החוץ.

בהודעה ציין שר החוץ גדעון סער כי המהלך, שבוצע בתיאום עם ארצות הברית, נבע מ"הטיה אנטי-ישראלית בוטה" של ממשלת ספרד.

בהודעת משרד החוץ, נכתב כי ההחלטה התקבלה "על רקע האובססיה האנטי-ישראלית של ממשלת ספרד בראשות סנצ'ס ופגיעה חמורה באינטרסים של ישראל (וגם של ארה"ב) כולל במהלך המלחמה נגד איראן". עוד נכתב כי "הודעה בהתאם נמסרה לספרד" וש"ארה"ב עודכנה מראש על ההחלטה האמורה".

בהודעת משרד החוץ צוטט סער: "ממשלת סנצ'ז בעלת הטייה אנטי-ישראלית כל-כך בוטה, עד שהיא איבדה כל יכולת לשמש כגורם מועיל ביישום תוכנית השלום של הנשיא טראמפ ובמרכז CMCC שפועל במסגרת התוכנית".