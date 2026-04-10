דובר חמאס, חאזם קאסם, אומר כי יצירת זיקה בין סוגיית פירוק הנשק הנמצא בידי חמאס וארגונים פלסטיניים אחרים לבין תוכנית הנשיא האמריקני דונלד טראמפ להסדר ברצועת עזה לאחר המלחמה, מנוגדת לתוכנית.

קאסם הגדיר את הדרישה הזו "הטיה ברורה לצד העמדה הישראלית וניסיון לכסות על 'הפשעים' נגד הפלסטינים שבוצעו באמצעות הנשק הישראלי".

לדבריו, הנשק הפלסטיני "לגיטימי" ומטרתו להגן על העם הפלסטיני, והוא זכות המעוגנת בחוקים ובהחלטות של המוסדות הבינלאומיים.

מבחינת חמאס, אמר קאסם, העדיפות היא ליישם את השלב הראשון של הסכם הפסקת האש על כל סעיפיו, שחלקם טרם יושמו. הוא ציין כי ישראל עדיין מטילה הגבלות במעברי הגבול, מעבר רפיח סגור, נמנעת כניסת סיוע הומניטרי בכמויות שעליהן הוסכם, ונמשכים האיומים בפתיחת מערכה צבאית חדשה.

דובר חמאס הדגיש כי לפני תחילת הדיון בפירוק הנשק של חמאס, הנכלל בשלב השני של הסכם הפסקת האש, צריך ליישם את כל סעיפי השלב הראשון, ובכלל זה הכנסת הוועדה הלאומית לניהול ענייני רצועת עזה.

"כאשר ייושמו ההיבטים ההומניטריים, ייפתרו המעברים ותוקם הוועדה הלאומית (לניהול עזה), יהיה אפשרי לעבור לדיון בסוגיות הקשורות לשלב השני, כולל נושא הנשק או הצעות לפריסת כוחות בינלאומיים במסגרת גישות המובילות ליישום תוכניות מקיפות להפחתת הסלמה ברצועה", אמר קאסם.