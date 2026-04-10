רקטה ששיגר ארגון הטרור חיזבאללה התפוצצה בבית ספר ביישוב דיר אל-אסד שבגליל. זמן קצר לאחר מכן נשמעו אזעקות נוספות, במשגב עם ובמטולה.

ארבעה ילדים נפצעו קל במג'ד אל-כרום כשחלונות התנפצו מהדף. מתחילת הפסקת האש עם איראן - חיזבאללה שיגר יותר מ-100 רקטות לעבר ישראל.

מזכ"ל חיזבאללה, נעים קאסם, הצהיר כי הארגון ימשיך להילחם עד שינוי המצב שקדם למלחמה האחרונה, וכן הביע התנגדות לשיחות עם ישראל. "ההתנגדות נמשכת עד הנשימה האחרונה, והתחרות של הנוער להיכנס לשדה הקרב ולא לעזוב אותו היא ניצוץ של תקווה וכבוד", אמר, "הקורבנות הופכים אותנו לנחושים יותר לשחרר את מולדתנו ואת כבודנו".

"לא נקבל חזרה למצב הקודם, ואנו קוראים לרשויות להפסיק את הוויתורים בחינם. יחד כמדינה, צבא, עם והתנגדות, אנו מגנים על ארצנו, משיבים את ריבונותה ומגרשים את הכובש".

בתוך כך חיזבאללה פרסם לקיחת אחריות על שיגור טילים בשעה 1:00 הלילה לעבר בסיס חיל הים בנמל אשדוד. בהודעה נמסר כי הירי נועד "להגנת לבנון ועמה, בתגובה להפרת הסכם הפסקת האש על-ידי ישראל ותקיפותיה נגד ביירות, ואחרי שחיזבאללה דבק בהפסקת האש בעוד ישראל לא עשתה זאת".

ארגון הטרור ציין עוד כי התגובה תימשך "עד שתסתיים התוקפנות הישראלית-אמריקנית נגד לבנון".

צה"ל עדכן כי בלחימה מול חיזבאלה הוא תקף והשמיד עד כה יותר מ-200 משגרי רקטות ובהם כ-1,300 קני שיגור. השבוע חוסל עלי כאמל עבר אלחסן, אחראי הארטילריה ביחידת נאסר של חיזבאללה. בנוסף, חוסלו יותר מ-250 פעילי ארטילריה בארגון הטרור, בהם 15 מפקדים האחראים על מערכי הארטילריה בגזרות השונות.