הרב יצחק דביר התייחס לשאלה הפופולרית: האם גם אחרי פסח צריך להקפיד על תרופות, קוסמטיקה וחד פעמי כשרים לפסח? לדברי הרב דביר, ניתן להקל.

"בתעשיית הקוסמטיקה והתרופות משתמשים רבות גם ברכיבים שונים המופקים מדגנים, יש אומרים שכל מוצר שיועד לשימוש שאינו למאכל אינו אסור, לכך יש להוסיף את דעת הסוברים שיתכן שהפקת חומר הגלם היתה באופן שמוגדר כ'פנים חדשות', או כ'חמץ נוקשה' שאינו אסור לאחר הפסח",", אמר הרב.

לדבריו, "במקרים רבים אף ספק אם החמץ ראוי למאכל כלב. וגם אם לא סומכים על הסברות הללו כדי להתיר את השימוש במוצרים אלו בפסח, די בהן כדי להתיר את השימוש במוצר לאחר הפסח שאיסורו מדרבנן ורבים הקילו בו בספיקות".

הוא הוסיף: "בשל הסברות האמורות לעיל יש להקל לאחר הפסח גם במזון בעלי חיים, חומרי נקיון וכלים חד פעמיים, ובהם בוודאי אין כל צורך לחשוש לאחר הפסח".