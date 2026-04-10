תיעוד מהזירה זק"א

שני אחים טבעו היום (שישי) בחוף צאנז בנתניה, אחד מהם נמשה מהמים מחוסר הכרה והשני עדיין נעדר.

יחידת הצוללים של זק"א הוקפצה לסייע באיתורו. צוות מד"א שהוזעק למקום ביצע פעולות החייאה בצעיר שנמשה מהמים ופינה אותו לבית החולים לניאדו בעיר.

חובש בכיר במד"א יוסף פרידמן סיפר "נקראנו לטפל בנער בן 21 שטבע. הגענו לתוך החוף באמבולנס 4x4, וראינו אותו על החוף, לאחר שחולץ מהמים, כשהוא מחוסר הכרה ללא דופק וללא נשימה. התחלנו בביצוע פעולות החייאה מאומצות ופינינו אותו לבית החולים תוך ביצוע פעולות ההחייאה".

לפני כשבועיים גבר בן 48 טבע למוות בנהר הירדן, לאחר שניסה להציל את בנו בן ה-9, שנסחף בזרם. צוותי מד"א שהגיעו למקום נאלצו לקבוע את מותו של האב, ופינו את הילד במצב קל לבית החולים זיו שבצפת.

לפי נתוני ארגון בטרם בחמש השנים האחרונות (2021-2025) טבעו למוות 82 ילדים ובני נוער, כ-18% מתוכם, היו נערים בגילי 15-17. עוד עולה מן הנתונים כי 47% מהנערים בגילאים אלו טבעו למוות בים.

אורלי סילבינגר, מנכ"לית ארגון בטרם לבטיחות ילדים, מסרה "אני מתפללת לשלומם של הנערים שטבעו היום בים בנתניה. טביעה היא מסיבות המוות המובילות בתאונות ילדים ובני נוער. כשמדובר בבני נוער, מרבית הטביעות מתרחשות במקורות מים טבעיים - שם התנאים משתנים במהירות והסכנות רבות. טביעה היא תאונה קטלנית ומתרחשת במהירות ובדממה. חשוב לזכור כי הים מסוכן גם לשחיינים מקצועיים. אני פונה אליכם ההורים - הנחו את בני הנוער להתנהלות בטוחה במים. מתרחצים רק בחופים מוכרזים, בשעות פעילות שירותי ההצלה, לא מתקרבים או הולכים על שוברי גלים ולא שותים אלכוהול בקרבת הים. גם אם בני נוער יאותתו שהם לא זקוקים לידע ההורי, הכרחי שהקול שלכם יישמע וישפיע גם כשאתם לא שם".