גולדי גמארי, קנדית ממוצא איראני המתנגדת למשטר האיסלאמי בטהראן, חושפת את הבקרה המחמירה שמנהיגה המשטרה בקנדה בכל הנוגע לשיח ברשתות החברתיות.

בפוסט ברשת איקס ציינה גמארי, לשעבר חברה בפרלמנט של אונטריו מטעם המפלגה הקונסרבטיבית, כי קצינים במשטרת אוטווה יצרו איתה קשר והמליצו לה למחוק פוסטים שפרסמה, ובהם כתבה שמסגדים באיראן "הכבושה" על ידי המשטר האיסלאמי הם מרכזי טרור וצריכים להיות מופצצים.

לדבריה, נאמר לה שאמירות כאלה עשויות להיות עבירה על החוק הפלילי הנהוג בקנדה, ולגרור הגשת כתב אישום פלילי נגדה.

בעקבות השיחה עם קציני המשטרה, הודיעה גמארי כי מחקה את הפוסטים האמורים, ולצד הודעתה צרפה סרטון וידאו המציג אימאם במסגד באיראן בלבוש צבאי, הנושא מטול נגד מטוסים.