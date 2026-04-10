חמש אוגדות ממשיכות לפעול במקביל בדרום לבנון.
מתחילת מבצע "שאגת הארי', כוחות צה"ל מהאוויר, מהים ומהקרקע חיסלו יותר מ-1,400 מחבלים מארגון הטרור חיזבאללה.
האוגדות ממשיכות לפשוט ולהשמיד יעדי חיזבאללה, לאתר אמצעי לחימה מסוגים שונים ולחסל מחבלים בהתקלויות פנים אל פנים.
עד כה כוחות אוגדה 162 ו-36 השמידו יותר מ-2,700 תשתיות טרור ואיתרו יותר מ-250 אמצעי לחימה, בהם רקטות ארוכות טווח, טילי נ"ט, משגרי RPG, נשקים ומטענים.
כמו כן, כוחות אוגדה 91, 98 ו-146 השמידו יותר מ-1,500 תשתיות טרור ואיתרו יותר מ-1,000 אמצעי לחימה, בהם נשקים, RPG, מטענים וציוד לחימה.
חיל האוויר ממשיך לסייע לכוחות הקרקעיים ולתקוף מטרות ברחבי דרום לבנון בהכוונת כוחותינו. ביממה האחרונה, חיל האוויר תקף יותר מ-120 תשתיות טרור בדרום לבנון במטרה להסיר איומים על הכוחות.