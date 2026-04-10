תיעוד מהתקיפות דובר צה"ל

חמש אוגדות ממשיכות לפעול במקביל בדרום לבנון.

מתחילת מבצע "שאגת הארי', כוחות צה"ל מהאוויר, מהים ומהקרקע חיסלו יותר מ-1,400 מחבלים מארגון הטרור חיזבאללה.

האוגדות ממשיכות לפשוט ולהשמיד יעדי חיזבאללה, לאתר אמצעי לחימה מסוגים שונים ולחסל מחבלים בהתקלויות פנים אל פנים.

תיעוד מפעילות הכוחות דובר צה"ל

עד כה כוחות אוגדה 162 ו-36 השמידו יותר מ-2,700 תשתיות טרור ואיתרו יותר מ-250 אמצעי לחימה, בהם רקטות ארוכות טווח, טילי נ"ט, משגרי RPG, נשקים ומטענים.

כמו כן, כוחות אוגדה 91, 98 ו-146 השמידו יותר מ-1,500 תשתיות טרור ואיתרו יותר מ-1,000 אמצעי לחימה, בהם נשקים, RPG, מטענים וציוד לחימה.

חיל האוויר ממשיך לסייע לכוחות הקרקעיים ולתקוף מטרות ברחבי דרום לבנון בהכוונת כוחותינו. ביממה האחרונה, חיל האוויר תקף יותר מ-120 תשתיות טרור בדרום לבנון במטרה להסיר איומים על הכוחות.