ראש הממשלה בנימין נתניהו ביקש לא להעיד בשבועיים הקרובים במשפטו, שצפוי להתחדש בשבוע הבא.

סנגורו של נתניהו, עו"ד עמית חדד, הסביר כי "בשל טעמים ביטחוניים ומדיניים מסווגים, הקשורים מטבע הדברים לאירועים הדרמטיים שהתרחשו בישראל וברחבי המזרח התיכון בתקופה האחרונה, ראש הממשלה לא יוכל להעיד לכל הפחות בשבועיים הקרובים".

ראש הרכב השופטים במשפט, רבקה פרידמן פלדמן, כתבה כי המדינה תתבקש להגיש את תגובתה עד יום ראשון הקרוב בשעה 09:00. סנגורו של נתניהו ציין כי מעטפה סגורה ובה הנימוקים המסווגים נמסרה על ידי שליח מיוחד לנציגי הפרקליטות, ותועבר למזכירות בית המשפט ביום ראשון. הוא ביקש לבטל ארבעה דיונים הלכה למעשה.