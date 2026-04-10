חברת אחים פפושדו ובניהם בע"מ פנתה באמצעות משרד עורכי דין אוסטדישר לרב בנימין חותה בשל פסיקתו שהעוגיות שלהם אינם כשרות לפסח.

לטענת החברה, מדובר בפרסום כוזב וחסר בסיס עובדתי אשר הוצג כקביעה גורפת לציבור. החברה מדגישה כי הפרסום גרם לפגיעה משמעותית במוניטין העסקי, באמון הציבור ובמכירות.

במכתב ההתראה נטען כי מוצרי החברה מיוצרים תחת פיקוח כשרות אדוק, וכי בעבר ניתנה להם תעודת כשרות על ידי הרב עובדיה יוסף וכן נבדקו על ידי רבנים נוספים. עוד נטען כי דברי הפרסום חורגים מהבעת עמדה הלכתית לגיטימית ומהווים קביעה עובדתית פוגענית ושקרית. החברה מוסיפה כי הפרסומים כוונו באופן ישיר וספציפי כלפיה ולא כהצגת מחלוקת כללית.

החברה טוענת כי ההתמקדות במפעל מסוים תוך הימנעות מאזכור גורמים אחרים מעלה חשש להתנהלות מגמתית ואף לשיקולים זרים.

במכתב מצוינים בין היתר פסקי דין העוסקים באיזון בין חופש הביטוי לבין הפגיעה בשם טוב, וכן נטען כי גם הבעת דעה עלולה להיחשב לשון הרע כאשר היא מוצגת כעובדה ללא תשתית. עוד מצוין כי הפרסומים הובילו לנזקים כלכליים, בהם ירידה במכירות וביטול התקשרויות. בשלב זה מעריכה החברה את נזקיה בכ-3 מיליון שקלים.

החברה דורשת להסיר באופן מיידי את הפרסומים מכל פלטפורמה, לפרסם הבהרה והתנצלות בתוך 48 שעות, ולשלם פיצוי כספי בתוך 30 ימים. בנוסף נדרש הרב חותה להתחייב להימנע מפרסומים דומים בעתיד. החברה מציינת כי בהיעדר מענה, תפעל למיצוי זכויותיה המשפטיות, לרבות נקיטת הליכים אזרחיים.