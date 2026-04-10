אלוף-משנה מ', ראש מחלקת איראן בזרוע האוויר והחלל, נבחר להדליק את משואת צה"ל. מ' הוא מוביל ואחראי על בניית התוכניות המבצעיות של הזרוע באיראן במסגרת מבצע "עם כלביא" וגם במערכה הנוכחית, במסגרת מבצע "שאגת הארי".

אלוף-משנה מ', ביצע מגוון תפקידים בזרוע האוויר והחלל, ובניהם שירת כסגן מפקד טייסת ומפקד טייסת. התוכניות המבצעיות שעליהן עבד, יחד עם פקודיו ובזכות עבודת תכנון מדוקדקת, חשיבה מחוץ לקופסא, יצירתיות, שיתוף פעולה עם גורמים ושותפים רבים הוכיחו את עליונותו של חיל האוויר הישראלי בזירות הלחימה השונות.

עשייתו של מ' ותרומתו לביטחון המדינה - החל בתכנון התוכניות המבצעיות בזרוע האוויר והחלל, השתתפות והובלה תקיפות באיראן ועד הביצוע בעל האיכות הבלתי מתפשר מהווים "עוצמה של התחדשות".

רב-סרן נורית רוקח, שנפצעה בעת פעילותה להגן של היישוב אורים בשבעה באוקטובר ונפצעה בשנית בלחימה ברצועת עזה, נבחרה להדליק את משואת צה"ל.

רב-סרן נורית רוקח שירתה כמפקדת פלוגת לוחמים, ויצאה ללימודים במכללה לפיקוד טקטי. ביום שבת, השבעה באוקטובר בעת המתקפה ליישובי העוטף, לחמה נורית בקרב על בסיס אורים ונפצעה במהלך הקרב.

לאחר תקופת שיקום ממושכת, חזרה לשירות כמפקדת פלוגת איסוף ייעודי באוגדת עזה. כשבועיים לאחר חזרתה לתפקיד, נפצעה קשה באירוע בו הותקף מגנן צה"ל על-ידי שישה מחבלים שפתחו בירי לעבר המגנן. פציעתה הקשה של נורית באירוע הובילה לסדרת ניתוחים מורכבים שבמהלכם נכרתה רגלה. נורית נמצאת היום בהליך שיקום.

נורית נבחרה מאחר והיא מייצגת את עוצמתה של אהבת הארץ והמולדת והלחימה למענה. היא מהווה דוגמה ומופת ומקור השראה לעוצמה, נחישות, והתגברות על כל קושי.

הרמטכ"ל, רב-אלוף אייל זמיר אמר "מ' ונורית - הנושא השנה של הטקס הוא 'עוצמה של התחדשות' ואתם, כל אחד מכם - מהווה בדיוק את זה. לוחמים המייצגים דור של אריות לאחר מלחמה של שנתיים וחצי.

נורית - כלוחמת ששבה להילחם למרות פציעה קשה, את מייצגת את העוצמה של הרוח האנושית, את היכולת לייצר כוחות כל פעם מחדש אל מול משימה עילאית של הגנה על הארץ.

מ' - כולנו חזינו ביכולתם המופלאה של טייסי חיל האוויר במערכה האחרונה ובמבצע "עם כלביא". אתה שעמדת בראש התכנון של שני המבצעים האדירים האלה והובלת גם באופן אישי תקיפות באיראן - מייצג את השילוב של התחבולה הישראלית, היכולות המקצועיות והערכים שמניעים את לוחמינו. אני גאה בשניכם. אני מקווה שאזרחי ישראל, אשר יצפו בכם בטקס יחושו את אותה תחושת התרוממות רוח שאני חש בה כעת - לתפארת ישראל ולהגנת המולדת".