תאונה קשה הערב (מוצאי שבת) בכביש 60 סמוך לישוב עופרה, מרחק קצר מהמקום בו התרחשה אתמול תאונת הדרכים עם חמישה הרוגים פלסטינים.

הצוותים שהגיעו למקום מדווחים על פצוע אשר נמצא במדרון לצד הרכבים וכעת פועלים על מנת להגיע אליו כדי להעניק לו טיפול רפואי.

להב ברק גרובי מפקד האירוע: "מדובר בתאונה קשה עם נפגע באורח קשה מאוד נכון לרגע זה, עם ההגעה למקום התחלנו בסריקות סביב מקום התאונה ומצאנו פצוע על מדרון לצד מקום התאונה, לוחמי האש פועלים כדי לחלצו על מנת להעניק לו טיפול רפואי. אמש טיפלנו בתאונת דרכים קטלנית סמוך ליישוב עלי לא רחוק ממקום התאונה הנוכחית ובה חילצנו חמישה הרוגים אשר נלכדו ברכבים המעורבים ואחד מכלי הרכב אף עלה באש".