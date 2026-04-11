מציון תצא בשורה. מנהלת הליגות בכדורגל הודיעה היום (מוצאי שבת) כי הדרבי הירושלמי שנדחה למחר ויתקיים באצטדיון טדי שבבירה, יתקיים ללא כל הגבלות על קהל, זאת בהתאם להנחיות פיקוד העורף.

כזכור, ביום חמישי האחרון הודיעה מנהלת הליגות כי החליטה לדחות את קיום משחק הדרבי ממוצאי השבת ליום ראשון, זאת בכדי לאפשר את הגעתם של קהל אוהדים רב ככל הניתן למשחק הדרבי היוקרתי על העיר שאוחדה לה יחדיו, משחק שעשוי לגרום לשינוי בטבלת ליגת העל בכדורגל ולהעלות את בית"ר אל המקום הראשון בטבלה על חשבונה של הפועל באר שבע, עם סיום העונה הסדירה ורגע לפני המעבר לפלייאוף העליון.

במנהלת הליגות פרסמו כי אוהדי בית"ר יגיעו בהמוניהם מחר אל משחק הדרבי הירושלמי כאשר למעלה מ-20,000 אוהדים צהובים-שחורים כבר הבטיחו את מקומם, מול 2,100 בלבד של הפועל ירושלים.

מי שלצערן לא יוכלו לקיים את משחקן בנוכחות קהל רב זו הראשונה בטבלה הפועל באר שבע שתתארח אצל מכבי ת"א באצטדיון בלומפילד מחר.

על פי הנחיות פיקוד העורף, באיזור המרכז עדיין חלות הגבלות המונעות מהגעתם של אוהדים רבים להגיע ולעודד את קבוצותיהן, כאשר המשחק החשוב יתקיים בנוכחות אלף איש בלבד, לרבות בעלי תפקידים ושחקנים.

עוד נקבע כי המשחק בין מכבי חיפה לקרית שמונה באצטדיון סמי עופר שבחיפה יתקיים ללא קהל ובנוכחות בעלי תפקידים בלבד.