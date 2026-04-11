בקהיר נערך במהלך השבת סבב שיחות חדש בין משלחת של ארגון הטרור חמאס לבין נציג רצועת עזה ב"מועצת השלום" והמתווכים, כדי לקדם את יישום הסכם הפסקת האש, כך מסר גורם פלסטיני בכיר לעיתון "אל-שרק אל-אווסט".

חמאס דורש להשלים את יישום כל סעיפי השלב הראשון של הסכם הפסקת האש לפני הדיון ביישום השלב השני, ובכלל זה בשאלת פירוק הנשק שבידי חמאס וארגוני הטרור הפלסטיניים האחרים.

חמאס דורש ערבויות ברורות בנוגע לסוגיות אלה והתערבות של המתווכים במחלוקת הקיימת, מחשש שהמשך המבוי הסתום עשוי להביא למתקפה ישראלית ברצועת עזה כדי לפרק את הנשק שברשות חמאס.

הפרשן הפוליטי הפלסטיני, ד"ר חוסאם אל-דג'ני, הדגיש את הצורך בגיבוש חזון מקיף שיקשר בין פתרון בעיית הנשק לבין פתרון הסוגיה הפלסטינית כולה, תוך מתן ערבויות בינלאומיות להגנה על הגדה המערבית, ירושלים ורצועת עזה, נוכח מה שכינה "ההפרות הישראליות היומיומיות".

לדבריו, "לא ניתן להסכים לתחילת השלב השני ללא יישום השלב הראשון, וכמו כן לא ניתן לקבל את תמונת הניצחון שמבקש נתניהו, המתבטאת במסירת נשק ההתנגדות בתמורה לשיקום עזה בלבד, שכן מדובר בהצעה שלא ניתן לקבלה מצד פלסטיני".