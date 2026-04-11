שמה של הקומיקאית חנה לסלאו הופיע לכאורה על עצומת האמנים שעוררה סערה בעבר על רקע המלחמה.

"אני מודה מעומק הלב לכל מי שבירך, חיזק ושמח יחד איתי על הבחירה בי להשיא משואה ביום העצמאות", כתבה לסלאו. "דווקא בתקופה שבה יש כל כך הרבה קשיים ומחלוקות, אני גאה על הזכות להיות חלק מהניסיון לאחות ולאחד בין כל חלקי החברה הישראלית. אני אוהבת בכל ליבי את המדינה הזאת, מדינה שהייתה חלום חייהם של הוריי, שורדי אושוויץ שקמו מן התופת ובנו כאן בית".

"אני אוהבת ומוקירה את צה"ל ואת חייליו, חיילי הצבא שבו שירתתי ושבו שירתו בגאווה שני ילדיי. בניגוד לדברים שיוחסו לי, מעולם לא טענתי דבר נגד צה"ל ומעולם לא טענתי שחייליו מבצעים פשעי מלחמה. אני מגבה אותם, אוהבת אותם וקשורה אליהם בכל נימי נפשי. אני גאה על הזכות להופיע מול דורות של חיילים בחמישים השנה האחרונות, משירותי הצבאי כחיילת בלהקת פיקוד הדרום במלחמת יום הכיפורים ועד היום.

"גם כשאמרתי את דעתי, והיא לא תמיד נוחה לכולם, היא מעולם לא הופנתה נגד החיילים שמגנים על הבית של כולנו בגבורה ובמסירות. טקס המשואות חייב להיות מעל לכל מחלוקת. בשם האמונה הזו אני בוחרת לעמוד על הבמה בהר הרצל ביום העצמאות. והלוואי שנדע לעצור לרגע, להקשיב ולזכור מה מחבר בינינו ולא רק מה שמפריד".