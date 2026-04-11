מיכל שריקי, צעירה בת 24 מביתר עילית, נפטרה לפני ימים אחדים בארה"ב לאחר מחלה קשה.

בעלה, יוסף חיים שריקי, ליווה את ארונה בטיסה חזרה לארץ. אך כשנחת בנתב"ג ביום שישי, הוא עוכב על ידי רשויות הצבא באשמת עריקות.

האלמן הטרי מצא עצמו, שעות ספורות לאחר שאיבד את אשתו, עצור בשדה התעופה.

לאחר התערבות עורך הדין שלמה חדד, שריקי שוחרר, אך נדרש להתייצב לרשויות הצבא מיד לאחר סיום השבעה.

שריקי שהתה בארה"ב בחודשים האחרונים לצורך טיפולים רפואיים. רבים התפללו לרפואתה, אך בחג שביעי של פסח היא נפטרה.

ההלוויה התקיימה בהר המנוחות בירושלים, שם נטמנה ליד סבתה.