שעתיים לפני כניסת שבת פעלו כוחות מג"ב ופקחי המנהל האזרחי במספר נקודות התיישבות בשומרון, בהוראת אלוף פיקוד מרכז ומפקד אוגדת איו"ש.

באחת הנקודות הסמוכות לנופי נחמיה נהרס מבנה מגורים, ובמוקדים נוספים נאכף צו שטח צבאי סגור.

הכוחות, בליווי כלים הנדסיים, הרסו את המבנה ואת דיר הכבשים המשמש לרעיית הצאן. לטענת התושבים, לא התאפשר להם להוציא ציוד ורהיטים, והבית נהרס על תכולתו, כולל ציוד אישי, מזון וציוד לשבת.

במקביל, נאכף צו שטח צבאי סגור בנקודת התיישבות סמוכה לשילה, והכוחות פינו את המקום מיושביו. בבית ענות הסמוכה לחברון מנעו הכוחות מתושבים להגיע לביתם.

בעקבות האירועים יצאו תושבים להפגנות בצמתים ברחבי יהודה ושומרון, מקריית ארבע ועד קדומים. בין הצמתים בהם התקיימו מחאות נמנים צומת תפוח, שילה, עפרה, גבעת אסף, כוכב יעקב, חיזמא, גוש עציון, העוקפים, ג'ית, קדומים, מחולה וגיתית.

ממארגני המחאה נמסר, "לא ניתן לגל הפינויים והפגיעה בהתיישבות החלוצית להימשך, החרמת עדרי הצאן וההרס הברוטלי החוזר ונשנה בנקודות אסטרטגיות הם קו אדום והכרזת מלחמה על ההתיישבות כולה". עוד הוסיפו, "זו פעם חמישית בשבועות האחרונים בה אנו יוצאים לצמתים לאחר כל הרס בנקודות החזית".

לדבריהם, "פיקוד מרכז בהובלת אבי בלוט שבוי בקונספציית ה-7.10, פלוגות שלמות של צה"ל ומג"ב מופנות להרס בחוות ובגבעות, פעולות יזומות בכפרים מושבתות, וצווי שטח צבאי סגור מוטלים ללא הרס על נקודות אסטרטגיות".