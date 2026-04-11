הרב אריאל אליהו, יו"ר איגוד רבני הקהילות, התייחס לביקורת נגד בחירת הרב הדיין אבי זרביב והגדיר אותה כניסיון של "מיעוט מופרע" לפגוע בו.

לדבריו, מדובר במתקפה רחבה יותר על ערכים של שליחות, מסירות ואהבת ישראל.

בדבריו תיאר את הרב זרביב כאדם הפועל מתוך תחושת שליחות עמוקה, ואמר כי "הרב זרביב הוא אדם של תורה, לוחם מתוך תחושת שליחות עמוקה ואהבת ישראל אמיתית". הוא הוסיף כי פועלו אינו נובע מרצון לכבוד אלא ממסירות כנה.

הרב אליהו הדגיש כי הביקורת נגד הרב זרביב חורגת מהאדם עצמו, ואמר, "כשאומרים על לוחם ואיש תורה כמו הרב זרביב שהוא 'פושע' אין זו אמירה על אדם אחד בלבד". לדבריו, מדובר באמירה המטילה צל על ציבור רחב של לוחמים ואנשי מילואים.

בהמשך ציין כי החברה הישראלית נשענת על מסירותם של לוחמים ומשפחותיהם, והדגיש כי יש מי שמנסה להטיל בהם דופי. לדבריו, "עם ישראל חי היום בזכות אנשים שמוסרים את נפשם, בגוף ובנפש, למען הכלל".

עוד הוסיף כי הרב זרביב מבטא את רוח התורה והאמונה, וטען כי זהו מקור ההתנגדות כלפיו. "זה מה שבאמת מפריע למיעוט המופרע המבקש לפגוע בבחירתו", אמר.

בסיום דבריו התייחס למשמעות הציבורית של בחירת מדליקי המשואות ואמר כי מדובר בביטוי לערכים שעם ישראל מבקש להוקיר. לדבריו, ביום העצמאות הקרוב יעמדו רבנים ואנשי מילואים לצד הרב זרביב, "לתפארת מדינת ישראל ותורת ישראל".