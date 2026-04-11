מבקר המדינה פתח בבדיקה רשמית בעקבות חשדות לזיופים ואי-סדרים בבחירות הפנימיות בליכוד, כחודשיים לאחר חשיפת הפרשה בחדשות 13.

במסגרת הבדיקה, פנה המבקר להנהלת המפלגה בדרישה לקבל את ספר הבוחרים המלא וכן נתונים מפורטים על התשלומים שבוצעו במסגרת ההליך.

הבדיקה מצטרפת לממצאי בדיקה פנימית שנערכה בליכוד, אשר העלתה חשד כי גורם שלישי מימן את דמי ההרשמה עבור יותר מ-2,500 מועמדים לוועידת המפלגה, בניגוד לחוק ולנהלים המחייבים תשלום אישי.

החשדות עלו בעקבות עתירה להחזר דמי חבר, במסגרתה נחשף פער משמעותי בין רשימת הזכאים להחזר לבין מספר כרטיסי האשראי שביצעו את התשלומים בפועל. גזבר הליכוד, רו"ח לירן אדרי, זיהה 2,513 מקרים של מועמדים שלא שילמו בעצמם, מתוכם 694 מועמדים המיועדים לכהן כחברי מרכז המפלגה.

היועץ המשפטי של הליכוד, עורך הדין אבי הלוי, הגדיר את הסוגיה כבעלת "השלכות מהותיות" על תקינות ההליך הדמוקרטי וקרא לבירור מיידי ומעמיק.

גורמים בכירים בליכוד הביעו חשש כי חומרת הממצאים עלולה להוביל לביטול גורף של הבחירות לוועידה - מהלך שעלותו נאמדת במיליוני שקלים.

בנוסף, נשקלת אפשרות לביצוע סריקה מחודשת של כלל ספר הבוחרים, צעד שעשוי להטיל צל כבד על יכולת המפלגה לקיים פריימריז תקינים בעתיד.