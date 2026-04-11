האדמו"ר מסאטמר, רבי יקותיאל יהודה טייטלבאום, התייחס למלחמה במזרח התיכון והטיל את האחריות על מדינת ישראל.

"יהודים בכל העולם נאלצים לחיות בפחד בשל שנאת ישראל שהציונים מעוררים בכל מקום", אמר.

הדברים נאמרו במעמד שנערך בבית המדרש הגדול של הקהילה בשכונת ויליאמסבורג ודבריו צוטטו באתר בחדרי חרדים.

האדמו"ר אמר כי "לדאבוננו כבר כמעט 80 שנה מאז שקמה 'מלכות המינים', שגררה אחריה את כלל ישראל כאילו היא תהיה הצלה של בני ישראל, וכי רוב רובו של כלל ישראל נגרר אחר הניסיון הזה של 'כוחי ועוצם ידי'".

הוא הוסיף: "הם (הציונים) סיפרו שאם תהיה מדינה עצמאית תהיה מנוחה, לא יהיו מלחמות ולא תהיה שנאת ישראל. רואים לדאבוננו את ההפך הגמור. כבר כל כך הרבה שנים שאין מקום בעולם שיהודים לא צריכים להילחם כדי להתקיים בגלל 'שנאת ישראל' העצומה שהם (הציונים) מביאים בכל מקום בעולם. בכל מקום שהם, היא מתעוררת יותר ויותר בגלל המעשים שלהם, במיוחד בימים אלו".

בהתייחסו למצב בישראל אמר: "אחינו בני ישראל בארץ הקודש חיים בפחד, כשיש רבים שחוששים לצאת מהבתים בגלל החיצים והבליסטראות שנופלים, ולדאבוננו הרב הם גובים הרבה נפשות ישראל".