סגן השר אלמוג כהן פנה לשרה הממונה מירי רגב בדרישה לבטל את הבחירה בקומיקאית חנה לסלאו להדלקת משואה ביום העצמאות.

"אני קורא לחברתי השרה לשקול בשנית את הדלקת המשואה", כתב כהן. "הדלקת משואה על ידי מי שחושבת שחיילי צה"ל מבצעים טיהור אתני ופשעי מלחמה היא יריקה בפרצופם של גיבורינו ומשפחות שכולות רבות. אנו יכולים לחגוג בזכות חיילי צה"ל - ולא בזכות חנה לסלאו".

לסלאו פרסמה תגובה מפורטת ברשתות החברתיות, בה דחתה את ההאשמות, "דווקא בתקופה של מחלוקות, אני גאה על הזכות לאחות ולאחד", כתבה לסלאו. "אני אוהבת בכל ליבי את המדינה הזאת, שהייתה חלום חייהם של הוריי שורדי אושוויץ".

"בניגוד לדברים שיוחסו לי, מעולם לא טענתי דבר נגד צה"ל ומעולם לא טענתי שחייליו מבצעים פשעי מלחמה. אני מגבה אותם, אוהבת אותם וקשורה אליהם בכל נימי נפשי. גם כשאמרתי את דעתי והיא לא תמיד נוחה לכולם, היא מעולם לא הופנתה נגד החיילים שמגנים על הבית".

"טקס המשואות חייב להיות מעל לכל מחלוקת. בשם האמונה הזו אני בוחרת לעמוד על הבמה בהר הרצל ביום העצמאות. הלוואי שנדע לזכור מה מחבר בינינו ולא רק את מה שמפריד".