יו"ר הפרלמנט האיראני מוחמד באקר קאליבאף וסגן נשיא ארצות הברית ג'יי די ואנס, שמובילים את המשלחות רמות הדרג של מדינותיהם בשיחות המו"מ באיסלאמאבאד, לחצו ידיים במהלך השיחות הישירות בבירת פקיסטן.

כך דווח ב"ניו יורק טיימס" מפי שני גורמים איראניים רשמיים, שתיארו את הפגישה כ"לבבית ורגועה".

בתוך כך בסוכנות הידיעות האיראנית "תסנים", המזוהה עם משמרות המהפכה, דווח כי הסתיים סבב השיחות השלישי בין איראן לארה"ב שהחל באיסלאמאבאד, בירת פקיסטן. לפי הדיווח, עדיין קיימים פערים גדולים בין הצדדים.

גורם בכיר בבית הלבן אמר לכלי התקשורת האמריקניים כי השיחות עם איראן עדיין נמשכות למרות שאיראן הודיעה כי סבב השיחות השלישי הסתיים.

לדברי הגורם, "השיחות נמשכות כבר 15 שעות - והספירה נמשכת". עם זאת, ככל הנראה מדובר בכמה אנשי צוות טכניים משתי המשלחות שעדיין מקיימים שיחות.

במקביל אמר גורם במפרץ הפרסי לרשת CNN כי בכירים במשמרות המהפכה נחתו בבסיס נור חאן של חיל האוויר הפקיסטני, מחוץ לאיסלאמאבאד.

הגורם ציין כי מדובר בבכירים מחיל האוויר, חיל הים וכוח קודס של משמרות המהפכה, שהגיעו לפקיסטן כדי לייעץ למשלחת האיראנית במשא ומתן מול ארה"ב.