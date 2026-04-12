עו"ד איילת השחר סיידוף, ראש תנועת "אימהות בחזית", בראיון לערוץ 7 לאחר דיון בבית המשפט העליון בירושלים בנושא גיוס חרדים, ומתחה ביקורת חריפה על ההתנהלות.

לדבריה, "אני יוצאת עכשיו מהדיון בבית המשפט העליון. עוד דיון שפשוט ביזיון. אני קמתי ואמרתי לשופטים את מה שיש לי להגיד. 40 שנה הציבור המשרת עולה לבית המשפט העליון פעם אחר פעם. מבקש דבר אחד פשוט להיות שווה לשאר האזרחים במדינה". לדבריה, "איך אני כאימא נדרשת לשלוח את הבן שלי ללחימה עצימה בזמן שבית המשפט העליון כבר שלוש שנים מתקשקש בעוד דיונים ועוד דחיות ועוד שאלות מטומטמות".

בתשובה לשאלה על דרישת האכיפה, אמרה, "אנחנו דורשות היום אכיפה", והוסיפה כי "גם המדינה, וגם הממשלה, וגם הצבא גוררים רגליים בגיוס החרדים". לדבריה, לא ניתן לפתור את הסוגיה באמצעות מאסרים, "אי אפשר להכניס את כל החרדים שלא מתגייסים לבתי הכלא הצבאי. יש לנו כרגע 80 אלף של חרדים שלא מתגייסים ורק 916 מקומות בכלא הצבאי".

סיידוף הציעה צעדים כלכליים במקום זאת, "צריך לקחת להם את ההנחות בארנונה. צריך לעצור את התקציב לישיבות. לא ייתכן שהם גם לא מתגייסים והם גם מקבלים הטבות יותר גבוהות מהילדים שלנו". היא הוסיפה כי "כולנו מבינים שהתמריץ הוא כלכלי. ותראו איך הם ירוצו יופי יופי לשערי הגיוס".

בהמשך התייחסה לנתוני הגיוס ולדברי גורמים בצה"ל, ואמרה, "השינוי הזה לא הגיע כי תא"ל טייב גייס חרדים, אנחנו הכרחנו אותו". לדבריה, "תת אלוף טייב התאמץ מאוד לא לגייס חרדים, אנחנו הכרחנו אותו", והוסיפה כי העתירה מבקשת "תעשו את הפעולות הנדרשות המינימלית לגייס חרדים".

בתגובה לטענות על השתמטות בציבורים אחרים, אמרה, "מעצבן אותי כל מי שלא מתגייס. אין לי איזה עניין ואג'נדה נגד חרדים". עם זאת הדגישה, "החרדים הם המגזר היחיד שעולה לבית המשפט ומבקש פטור גורף".

בסיום הראיון התייחסה גם לטענות כי פעילות התנועה מכוונת להפלת הממשלה, ואמרה, "אני לא יודעת, אני לא ביקשתי להפיל את ממשלת הימין". היא הוסיפה, "מי שמבקש להפיל ממשלת ימין על בסיס חוק הגיוס החרדים, שיבואו בטענות החרדים שרוצים פטור ולא להתגייס", והדגישה, "אני לא באתי להציל ממשלות, אני באתי להציל מדינה".

עוד אמרה, "הבן שלי נלחם בשוחות לא בשביל להציל את ממשלת הימין, אלא בשביל להציל את עם ישראל ואת מדינת ישראל", והזהירה, "אנחנו רגע לפני להישבר אמיתי, לא כי אנחנו לא רוצים יותר, כי אנחנו לא יכולים יותר".