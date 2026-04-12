



כנס "לוקחים אחריות על התורה" נפתח כעת בבית הכנסת "משכן יונתן" בישיבת נתיבות נריה שבקיבוץ שומריה בצפון הנגב.

הכנס מתקיים על רקע התקופה הביטחונית הסוערת ומבקש לעסוק בשאלות של ניצחון, זהות ומשמעות העומדות במרכז השיח הציבורי.

במהלך הערב צפויים המשתתפים לדון בשאלות היסוד שהציבו המארגנים, ובהן האם הניצחון כבר הושג או שהדרך עוד לפנינו. לצד זאת יעסקו הדוברים בתפקידה של התורה בעיצוב התשובות לשאלות הלאומיות, הביטחוניות והערכיות של התקופה.

בין המשתתפים בכנס נמנים רבנים וראשי ישיבות, בהם הרב יעקב שפירא, הרב חיים גנץ, הרב צבי קוסטינר, הרב דוד פנדל, הרב דוד דודקביץ, הרב דוד תורג'מן, הרב יאיר גלס, הרב ראובן נתנאל והרב יהונתן רום. הכניסה לכנס פתוחה לציבור הרחב ללא תשלום, כולל עזרת נשים.

יוזמי הכנס מסרו כי דווקא בימים אלו נדרש חיזוק רוחני והעמקה מחשבתית, מתוך הבנה כי הניצחון איננו רק צבאי אלא גם ערכי ורוחני. לדבריהם, "זו הזדמנות לכל אחד לקחת חלק בבניין רוח האומה".

לצד ההשתתפות הפיזית במקום, הכנס משודר כעת בשידור חי והציבור יכול להצטרף לצפייה בזמן אמת.