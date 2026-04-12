היועצים האסטרטגיים משה גלסנר ואיתמר ססובר, שליוו את השר איתמר בן גביר ומפלגת "עוצמה יהודית" בשנים האחרונות, החליטו לפרוש מתפקידם.

השניים יוצאים לדרך עצמאית ומקימים משרד משותף לשירותי אסטרטגיה. לדבריהם, מדובר במהלך המשך טבעי לפעילותם בתחום התקשורת והאסטרטגיה.

השניים ציינו כי המשרד יפעל מול עסקים, חברות, גופים ממשלתיים וארגונים ציבוריים ויציע מגוון שירותים הכוללים ליווי אסטרטגי שוטף, בניית קמפיינים, מיתוג וניהול משברים עבור קהל יעד רחב.

גלסנר, בן 50, הוא איש תקשורת ותיק שכיהן בתפקידים שונים, בהם מגיש המהדורה המרכזית ברדיו קול ברמה ומגיש בערוץ הכנסת. כיום הוא משמש כיועץ אסטרטגי וכפרשן בערוץ 14.

ססובר, בן 26, שימש בשנה האחרונה כיועצו האסטרטגי של השר בן גביר, ועוסק בתחום מגיל צעיר. את שירותו הצבאי ביצע בדובר צה"ל, ובהמשך שימש כדובר קמפיין הבחירות של מפלגת עוצמה יהודית במספר מערכות בחירות.

בהודעה משותפת מסרו השניים: "אנחנו שמחים להודיע על פתיחת המשרד המשותף. מודים לשר בן גביר ולמפלגת עוצמה יהודית על הזכות ללוותם בשנים האחרונות, וכעת אנחנו עם הפנים קדימה בעזרת ה' בכל הכח".